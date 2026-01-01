Boya BY-B01 Deadkitten ветрозащита для микрофонов

Артикул: NVF-8109

Boya BY-B01 Deadkitten – ветрозащита для аудиорекордеров, микрофонов для интервью, емкостных микрофонов, конденсаторных микрофонов, электретных и т.д.

Специально разработанный для минимизации любого шума ветра при съемке он изготовлен из искусственного меха и будет прекрасной заменой или дополнением поролоновой защите. Ветрозащита легко крепится на микрофоне с помощью эластичного шнура.