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Boya BY-B01 Deadkitten ветрозащита для микрофонов

Boya BY-B01 Deadkitten ветрозащита для микрофонов

Boya
Артикул: NVF-8109

Boya BY-B01 Deadkitten – ветрозащита для аудиорекордеров, микрофонов для интервью, емкостных микрофонов, конденсаторных микрофонов, электретных и т.д.

Специально разработанный для минимизации любого шума ветра при съемке он изготовлен из искусственного меха и будет прекрасной заменой или дополнением поролоновой защите. Ветрозащита легко крепится на микрофоне с помощью эластичного шнура.

Описание

Совместимость:

  • Boya BY-VM01, BY-V03, BY-VM300PS
  • Zoom H4n, H6, H2n
  • Tascam DR-40, DR-100mkll, DR-05
  • Sony PCM-M10
  • Marantz PMD620
  • Rode Stereo VideoMic Pro

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