Boya BY-B01 Deadkitten ветрозащита для микрофонов

Совместимость:
- Boya BY-VM01, BY-V03, BY-VM300PS
- Zoom H4n, H6, H2n
- Tascam DR-40, DR-100mkll, DR-05
- Sony PCM-M10
- Marantz PMD620
- Rode Stereo VideoMic Pro
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-B01 Deadkitten – ветрозащита для аудиорекордеров, микрофонов для интервью, емкостных микрофонов, конденсаторных микрофонов, электретных и т.д.
Специально разработанный для минимизации любого шума ветра при съемке он изготовлен из искусственного меха и будет прекрасной заменой или дополнением поролоновой защите. Ветрозащита легко крепится на микрофоне с помощью эластичного шнура.
Совместимость:
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