images
images
images
Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной
Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной
Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной

Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной

Saramonic
Артикул: DAN-2685

Беспроводной микрофон Saramonic UwMic9 HU9.

Беспроводной ручной 96 канальный микрофон с интегрированным передатчиком TX.

Описание

Микрофонный передатчик в компактном металлическом корпусе, с ЖК-дисплеем, радиочастотным выключателем питания и синтезатором частоты PLL. Он имеет встроенную антенну, функцию отключения звука и блокировки мощности и может синхронизироваться с дополнительным приемником через инфракрасное соединение.

Портативный микрофон HU9 может использоваться для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или любой другой деятельности, для которой требуется мобильное и надежное устройство для записи звука.

Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с препятствиями.

Система HU9 включает в себя передатчик TX с интегрированным ручным беспроводным микрофоном UHF. Приемный блок продается отдельно.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
Арт. NVF-8907
GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 20 ч

GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный головной микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.

-10 %2 890 ₽
2 600 ₽
В корзину
-10 %
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Арт. DAN-9039
GreenBean RadioSystem UHF150 беспроводная петличная радиосистема
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 21 ч

Предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

-10 %7 290 ₽
6 560 ₽
В корзину
Saramonic UwMic9 RX-XLR9 приемник для UwMic9 двухканальный
Saramonic UwMic9 RX-XLR9 приемник для UwMic9 двухканальный
Saramonic UwMic9 RX-XLR9 приемник для UwMic9 двухканальный
Арт. DAN-2686
Saramonic UwMic9 RX-XLR9 приемник для UwMic9 двухканальный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Приемник двухканальный для UwMic9, Saramonic UwMic9 RX-XLR9.

Компактный беспроводной приемник XLR. Он подключается непосредственно к входу XLR микрофона видеокамеры, не мешая другим аксессуарам. Разъем XLR вращается как по часовой, так и против часовой стрелки.

17 990 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Арт. DAN-2957
Falcon Eyes Travel Line 2400 штатив
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Трехсекционный штатив с 3D-головой Falcon Eyes Travel Line 2400.

Штатив с 3D-головой, пузырьковым уровнем и выдвижной центральной колонной. Отличный выбор для фотографа путешественника. Максимальная высота 157 см, нагрузка до 3 кг.

-10 %1 930 ₽
1 730 ₽
В корзину

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Франсуаза Демюльдер: особый взгляд фотографа на войну и жизнь
Основы съемки замедленного видео
Основы съемки замедленного видео
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Александр Петросян - гений стрит-арта и репортажной съемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.