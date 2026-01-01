Saramonic UwMic9 HU9 микрофон беспроводной

Описание

Микрофонный передатчик в компактном металлическом корпусе, с ЖК-дисплеем, радиочастотным выключателем питания и синтезатором частоты PLL. Он имеет встроенную антенну, функцию отключения звука и блокировки мощности и может синхронизироваться с дополнительным приемником через инфракрасное соединение.

Портативный микрофон HU9 может использоваться для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения или любой другой деятельности, для которой требуется мобильное и надежное устройство для записи звука.

Радиус действия 100 метров на открытых участках и 60 метров с препятствиями.

Система HU9 включает в себя передатчик TX с интегрированным ручным беспроводным микрофоном UHF. Приемный блок продается отдельно.