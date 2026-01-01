GreenBean VoiceHead VH2 flesh S-Jack головной микрофон

Микрофон имеет тонкий прочный кабель длиной 1,2 м и диаметром всего 1,5 мм, который снабжен разъемом типа S-jack 3,5 мм. Для крепления микрофона на одежде служит надежная стальная клипса. Клипса съемная и при необходимости может быть заменена креплением на теле прозрачной антиаллергенной клейкая лентой (в комплект не входит) которая клеится поверх двух скользящих по проводу втулок.
Микрофон снабжен металическим заушным креплением которое благодаря своей гибкости легко подгоняется под антропометрические особенности пользователя.
Ветрозащитный колпачок минимизирует посторонние шумы.
Характеристики:
- тип – головной
- защита от ветра – есть
- тип капсюля – конденсаторный
- диаграмма направленности – круговая
- размер капсюля, мм – 3,0×1,5
- чувствительность, мВ/Па – 3,3
- диапазон частот, Гц – 20-20000
- электрическое сопротивление, кОм – ≤2,2
- соотношение сигнал/шум, дБ – ≥58
- стандартное напряжение, В – 1-10
- длина провода, м – 1,2
- тип разъема – S-Jack 3,5 мм, адаптер 3,5 мм для камеры
- цвет – телесный
- вес с держателем и кабелем, г – 17