GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема

Описание

Беспроводная петличная микрофонная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF200 предназначается для блогеров, видеографов, журналистов, лекторов он-лайн, работающих в студии или вне помещения. Эта профессиональная радиосистема представляет собой комплексное решение для записи диалогов, интервью и речи на DLSR-камеру, камкордер или видеокамеру. Ведущий, актер или интервьюер может отдаляться от камеры без потери качества (и уровня) звука на расстоянии до 120 метров (уверенный прием, в идеальных условиях – до 200 метров) и контролировать записываемый звук через наушники в режиме реального времени.

Благодаря всенаправленному петличному микрофону, передатчику-трансмиттеру и двухканальному приемнику, GreenBean RadioSystem UHF200 поможет записывать звук вещательного качества непосредственно во время видеосъемки, экономя время на сведение и обработку аудиосигнала при монтаже.

Выбор из 96 каналов дает простоту настройки и качество сигнала без помех, благодаря автоматическому режиму сканирования и режиму ИК-синхронизации обеих устройств. Кабели, крепежные аксессуары и кейс для переноски входят в комплект.