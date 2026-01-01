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GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean RadioSystem UHF200 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean
Артикул: DAN-9040

Для дистанционной передачи звукового сигнала от петличного микрофона через передающий трансмиттер (передатчик). Ресивер (приемник) соединяется со звукозаписывающим устройством (камкордером, DSLR-камерой и т.д.). Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировка усиления и шумоподавления. Дистанция приема 120 метров. Автоматический выбор каналов, ИК-синхронизация. Алюминиевый корпус устройств. Кейс для хранения и транспортировки в комплекте.

Описание

Беспроводная петличная микрофонная радиосистема GreenBean RadioSystem UHF200 предназначается для блогеров, видеографов, журналистов, лекторов он-лайн, работающих в студии или вне помещения. Эта профессиональная радиосистема представляет собой комплексное решение для записи диалогов, интервью и речи на DLSR-камеру, камкордер или видеокамеру. Ведущий, актер или интервьюер может отдаляться от камеры без потери качества (и уровня) звука на расстоянии до 120 метров (уверенный прием, в идеальных условиях – до 200 метров) и контролировать записываемый звук через наушники в режиме реального времени.

Благодаря всенаправленному петличному микрофону, передатчику-трансмиттеру и двухканальному приемнику, GreenBean RadioSystem UHF200 поможет записывать звук вещательного качества непосредственно во время видеосъемки, экономя время на сведение и обработку аудиосигнала при монтаже.

Выбор из 96 каналов дает простоту настройки и качество сигнала без помех, благодаря автоматическому режиму сканирования и режиму ИК-синхронизации обеих устройств. Кабели, крепежные аксессуары и кейс для переноски входят в комплект.

Комплектация

  • Приемное устройство-ресивер – 1 шт
  • Микрофонный усилитель-трансмиттер – 1 шт
  • Петличный микрофон с кабелем и креплением – 1 шт
  • Кабель аудиовыхода 3.5мм/3,5мм – 1 шт
  • Кабель аудиовыхода 3,5мм / XLR – 1 шт
  • Кабель внешнего питания/зарядки USB Type C – 1 шт
  • Крепление поясное – 2 шт
  • Крепление «холодный башмак» – 1 шт
  • Ветрозащита микрофона – 1 шт
  • Кейс для хранения – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации


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