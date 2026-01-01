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Boya BY-WM5 беспроводной накамерный микрофон 2.4GHz 35Hz-14KH
Boya BY-WM5 беспроводной накамерный микрофон 2.4GHz 35Hz-14KH

Boya BY-WM5 беспроводной накамерный микрофон 2.4GHz 35Hz-14KH

Boya
Артикул: NVF-1993

Boya BY-WM5 – накамерный микрофон, предназначен для дистанционной записи. Удобный в работе, отлично подходит для DSLR, видеокамер и портативных рекордеров. Передача сигнала осуществляется в соответствии со стандартом GFSK 2.4гГц, что позволяет получать устойчивый сигнал в радиусе 50 м.

Описание

Низкочастотный фильтр настроен для записи речи. К трансмиттеру подключается микрофон, который довольно легко закрепить на одежде, также для возможности обмена репликами в передатчик можно подключить портативный монофонический наушник, а для координации действий к ресиверу возможно подключить гарнитуру.

Ресивер устанавливается на камеру с помощью стандартного крепления горячий башмак, может быть установлен на стойку или штатив на резьбовое соединение 1/4 дюйма. Трансмиттер прикрепляется к одежде с помощью надежной клипсы.

Все устройства и аксессуары созданы с применением высококачественных материалов, а контакты всех штекеров позолочены.

Характеристики:

  • частотный диапазон – 2,4 ГГц (2405- 2478 МГц) 35 Гц – 14 кГц ± 3 дБ
  • соотношение сигнал/шум – 76 дБ или более
  • искажение – 0,1% или меньше (32 Ом, 1 кГц, 65 МВт выход)
  • выходной уровень ВЧ – 5 мВт
  • выходной уровень наушников – 32 Ом, 65 МВт
  • чувствительность приема – - 85 дБ + / - 3 дБ / 0дБ = 1V/Па, 1кГц
  • диапазон приема/передачи – до 50 м
  • потребляемая мощность – передатчик 3,3 В/110 мА, приемник 3,3 В/100 мА
  • питание – 4 элемента типа LR03/AAA, 3,0 В (2 для приемника, 2 для передатчика)
  • время работы от батареи – передатчик до 3,5 часов, приемник – до 4 часов
  • разъемы вход/выход – 3,5 мм
  • размеры, мм – передатчик 60x86x28, приемник 60x86x41
  • вес, г (без элементов питания) – передатчик 136, приемник 152

Комплектация

  • Передатчик.
  • Приемник.
  • Всенаправленный петличный микрофон.
  • Монофоническая гарнитура.
  • Наушник.
  • Шнур джек-джек (3,5) для подключения ко входу камеры или портативного рекордера.

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