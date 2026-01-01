Boya BY-WM5 беспроводной накамерный микрофон 2.4GHz 35Hz-14KH

Описание

Низкочастотный фильтр настроен для записи речи. К трансмиттеру подключается микрофон, который довольно легко закрепить на одежде, также для возможности обмена репликами в передатчик можно подключить портативный монофонический наушник, а для координации действий к ресиверу возможно подключить гарнитуру.

Ресивер устанавливается на камеру с помощью стандартного крепления горячий башмак, может быть установлен на стойку или штатив на резьбовое соединение 1/4 дюйма. Трансмиттер прикрепляется к одежде с помощью надежной клипсы.

Все устройства и аксессуары созданы с применением высококачественных материалов, а контакты всех штекеров позолочены.

Характеристики: