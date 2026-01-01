Boya BY-WM5 беспроводной накамерный микрофон 2.4GHz 35Hz-14KH

Низкочастотный фильтр настроен для записи речи. К трансмиттеру подключается микрофон, который довольно легко закрепить на одежде, также для возможности обмена репликами в передатчик можно подключить портативный монофонический наушник, а для координации действий к ресиверу возможно подключить гарнитуру.
Ресивер устанавливается на камеру с помощью стандартного крепления горячий башмак, может быть установлен на стойку или штатив на резьбовое соединение 1/4 дюйма. Трансмиттер прикрепляется к одежде с помощью надежной клипсы.
Все устройства и аксессуары созданы с применением высококачественных материалов, а контакты всех штекеров позолочены.
Характеристики:
- частотный диапазон – 2,4 ГГц (2405- 2478 МГц) 35 Гц – 14 кГц ± 3 дБ
- соотношение сигнал/шум – 76 дБ или более
- искажение – 0,1% или меньше (32 Ом, 1 кГц, 65 МВт выход)
- выходной уровень ВЧ – 5 мВт
- выходной уровень наушников – 32 Ом, 65 МВт
- чувствительность приема – - 85 дБ + / - 3 дБ / 0дБ = 1V/Па, 1кГц
- диапазон приема/передачи – до 50 м
- потребляемая мощность – передатчик 3,3 В/110 мА, приемник 3,3 В/100 мА
- питание – 4 элемента типа LR03/AAA, 3,0 В (2 для приемника, 2 для передатчика)
- время работы от батареи – передатчик до 3,5 часов, приемник – до 4 часов
- разъемы вход/выход – 3,5 мм
- размеры, мм – передатчик 60x86x28, приемник 60x86x41
- вес, г (без элементов питания) – передатчик 136, приемник 152