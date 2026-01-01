Falcon Eyes FEmic Air-50 2.4G петличная радиосистема

Описание

Радиосистема подойдет для записи как чернового так и чистового звука для блогов, новостных сюжетов, интервью и т.д.

Микрофон со стандартным разъемом Jack 3,5 мм может быть заменен на любой другой микрофон.

В схеме приемника использованы повышающие качество звукового сигнала системы автоматической регулировки усиления и шумоподавления. Уровень выходного сигнала может регулироваться.

Трансмиттер и ресивер питаются от комплектных литиевых аккумуляторов. Время работы устройств до 8.5 часов позволит проводить без подзарядки длительные съемки.

Аккумуляторы заряжаются через порт зарядки микро USB при помощи любого зарядного устройства для смартфонов =5В 2А. Ход зарядки отражают индикаторы на ЖК экране передатчика и светодиодный на приемнике.

В комплектацию входят кабели, позволяющие использовать радиосистему с различными записывающими устройствами.

Характеристики:

Рабочая частота (диапазон) - 2,4 ГГц

Мощность передатчика (максимальная) - 100 мВт

Чувствительность приемника - >-95 дБ+/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц

Эффективная дальность приема сигнала - до 50м

Коэффициент нелинейных искажений на частоте 1 кГц - ˂1,0%

Питание - =3,7 В, литиевый аккумулятор 18650

Время автономной работы - до 8.5 час

Диаграмма направленности - круговая, всенаправленная

Частотный диапазон - 60 …16000Гц

Отношение сигнал/шум - 75Дб

Чувствительность - -30дБ+/-3дБ/0dB=1В/Пa,1кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Длина провода - 1.2 м

Тип разъема - Jack 3.5мм

Цвет - черный

Вес с держателем и кабелем - 20 г

Размеры корпуса приемника/передатчика (без антенны и элементов крепления) - 82х50х23 мм

Вес приемника/передатчика (с аккумулятором) - 95 г

Размер кейса - 210х150х65 мм

Вес комплекта в кейсе - 0.45 кг

Размер упаковки - 215х155х65 мм

Вес комплекта с упаковкой - 0.5 кг