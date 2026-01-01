Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED софтбокс с освещением
Falcon Eyes
Артикул: DAN-2238

Готовый комплект Falcon Eyes KeyLight 425 SB6080 LED для различного вида съемок: на документы, портретной, каталожной, видеороликов и т.п.

В комплект входят: четыре светодиодных лампы мощностью по 30 Вт каждая, софтбокс 60х80 см и стойка 190 см.

Описание

Светодиодный осветитель общей мощностью 120 Вт (эквивалентно мощности 830 Вт галогенных ламп) идеально подходит для съемки на документы, портретов и аксессуаров для интернет-магазинов и видеороликов.

Дневная цветовая температура 5400 Кельвинов. Минимальное потребление энергии. Стандартный цоколь Е27. Сеть 220 В. Стандартный разъем для установки на стойку. На задней панели осветителя установлены переключатели, можно задействовать 2 или 4 лампы.

Софтбокс универсального размера 60х80 см. Быстро и легко собирается. Удобно и компактно складывается. Внутренняя серебристая поверхность софтбокса обеспечивает максимальную светоотдачу. Внешний белый диффузор создает мягкое и ровное освещение.

Алюминиевая прочная стойка с пружинным амортизатором обеспечит надежную опору для всей конструкции. Стойка телескопическая, регулируемая высота стойки 69-190 см.

Технические характеристики:

  • мощность ламп, Вт - 120
  • цветовая температура, К - 5400
  • цоколь - Е27
  • максимальная высота стойки, см - 190
  • минимальная высота стойки, см - 69
  • размер софтбокса, см - 60х80
  • вес комплекта, кг - 2,3

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes KeyLight 425 LED - 1 шт.
  • Софтбокс 60х80 - 1 шт.
  • Стойка L-1900 -1 шт.
  • Светодиодная лампа 25 Вт 5400К Е27 - 4 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки - 1 шт.

