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DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема
DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема
DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема
DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема
DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема
DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема

DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема

DJI
Артикул: OLE-3338

DJI Mic 2 (RX + 2TX) – профессиональная радиосистема для видео и стримов. Система включает в себя два передатчика со встроенным всенаправленным микрофоном и один двухканальный приемник. Запись звука в 32 бит с плавающей запятой, встроенная система шумоподавления. Рабочая дистанция 250м. Управление через приложение, подключение наушников, ENC (шумоподавление окружения), запись на внутреннюю память. Оснащен сенсорным экраном. В комплект зарядный кейс.

Описание

DJI Mic 2 (RX + 2TX) – профессиональная радиосистема для видео и стримов

DJI Mic 2 (RX + 2TX) (артикул OLE-3338) – это компактная и мощная беспроводная радиосистема, предназначенная для видеосъёмки, интервью, стримов и контент-мейкинга. Комплект включает два передатчика со встроенными всенаправленными микрофонами и один двухканальный приёмник, что позволяет записывать звук одновременно от двух источников.

Главная особенность системы – запись звука в 32 бит с плавающей запятой, которая обеспечивает максимальную гибкость при постобработке и защиту от перегрузок. Встроенное шумоподавление (ENC) эффективно фильтрует посторонние шумы, а рабочая дистанция до 250 метров делает систему идеальной для работы на больших площадках. В комплект входит зарядный кейс, который продлевает время работы до 18 часов.

Назначение и применение

  • Видеосъёмка и интервью: для чистого звука на съёмочной площадке.
  • Стриминг и влоги: для качественной записи речи и звуковых эффектов.
  • Кинопроизводство и репортажи: для работы на больших расстояниях.
  • Мобильная съёмка: подключение к смартфонам через адаптеры Lightning и Type-C.

Ключевые особенности

  • 32-битная запись с плавающей запятой: максимальная гибкость при постобработке.
  • Два передатчика со встроенными микрофонами: запись звука от двух источников.
  • Шумоподавление ENC: эффективное подавление посторонних шумов.
  • Рабочая дистанция 250 м: стабильная связь на большом расстоянии.
  • Сенсорный экран на приёмнике: удобное управление и контроль параметров.
  • Зарядный кейс: до 18 часов работы от одной зарядки.
  • Запись на внутреннюю память: автономная запись без приёмника.
  • Подключение наушников: для мониторинга звука в реальном времени.

Технические характеристики

  • Тип: беспроводная радиосистема
  • Бренд: DJI
  • Модель: Mic 2 (RX + 2TX)
  • Количество каналов: 2
  • Дальность действия: до 250 м
  • Частотный диапазон: 50 – 20000 Гц
  • Битрейт: 24 бит / 32 бит (запись)
  • Частота дискретизации: 48 кГц
  • Шумоподавление: ENC
  • Запись на внутреннюю память: есть
  • Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C
  • Питание: встроенный аккумулятор (320 мАч)
  • Время работы приёмника: до 6 ч
  • Время работы передатчика: до 6 ч
  • Зарядный кейс: до 18 ч работы
  • Размеры приёмника: 54.2 × 28.4 × 22.5 мм
  • Размеры передатчика: 46.1 × 31 × 21.8 мм
  • Вес приёмника: 28 г
  • Вес передатчика: 28 г

Как использовать систему

  1. Зарядка: поместите передатчики и приёмник в зарядный кейс для полной зарядки.
  2. Подключение: вставьте передатчики в аудиоисточники (или используйте встроенные микрофоны).
  3. Сопряжение: система автоматически сопрягается при включении.
  4. Настройка: используйте сенсорный экран приёмника для управления параметрами.
  5. Запись: записывайте звук на камеру, смартфон или внутреннюю память.

Преимущества использования

  • Качество звука: 32-битная запись и шумоподавление ENC.
  • Мобильность: компактный вес и размер, зарядный кейс.
  • Универсальность: подключение к камерам, смартфонам и компьютерам.
  • Надёжность: дальность 250 м и внутренняя память для страховки.

Совместимость с аксессуарами

  • Камеры: с mini Jack 3.5 мм TRS.
  • Смартфоны: через адаптеры Lightning и Type-C.
  • Наушники: для мониторинга звука.

Уход и хранение

  • Храните систему в комплектном чехле в сухом месте.
  • Заряжайте кейс и устройства регулярно для сохранения ёмкости батарей.
  • Используйте ветрозащиту при съёмке на улице.

Комплектация

  • приёмник
  • передатчик (2шт)
  • зарядный кейс
  • ворсовая ветрозащита (2шт)
  • аудиокабель mini Jack 3.5мм TRS
  • адаптер Type-C
  • адаптер Lightning
  • зарядный кабель Type-C
  • магнитная клипса (2шт)
  • чехол

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