DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема

DJI Mic 2 (RX + 2TX) – профессиональная радиосистема для видео и стримов
DJI Mic 2 (RX + 2TX) (артикул OLE-3338) – это компактная и мощная беспроводная радиосистема, предназначенная для видеосъёмки, интервью, стримов и контент-мейкинга. Комплект включает два передатчика со встроенными всенаправленными микрофонами и один двухканальный приёмник, что позволяет записывать звук одновременно от двух источников.
Главная особенность системы – запись звука в 32 бит с плавающей запятой, которая обеспечивает максимальную гибкость при постобработке и защиту от перегрузок. Встроенное шумоподавление (ENC) эффективно фильтрует посторонние шумы, а рабочая дистанция до 250 метров делает систему идеальной для работы на больших площадках. В комплект входит зарядный кейс, который продлевает время работы до 18 часов.
Назначение и применение
- Видеосъёмка и интервью: для чистого звука на съёмочной площадке.
- Стриминг и влоги: для качественной записи речи и звуковых эффектов.
- Кинопроизводство и репортажи: для работы на больших расстояниях.
- Мобильная съёмка: подключение к смартфонам через адаптеры Lightning и Type-C.
Ключевые особенности
- 32-битная запись с плавающей запятой: максимальная гибкость при постобработке.
- Два передатчика со встроенными микрофонами: запись звука от двух источников.
- Шумоподавление ENC: эффективное подавление посторонних шумов.
- Рабочая дистанция 250 м: стабильная связь на большом расстоянии.
- Сенсорный экран на приёмнике: удобное управление и контроль параметров.
- Зарядный кейс: до 18 часов работы от одной зарядки.
- Запись на внутреннюю память: автономная запись без приёмника.
- Подключение наушников: для мониторинга звука в реальном времени.
Технические характеристики
- Тип: беспроводная радиосистема
- Бренд: DJI
- Модель: Mic 2 (RX + 2TX)
- Количество каналов: 2
- Дальность действия: до 250 м
- Частотный диапазон: 50 – 20000 Гц
- Битрейт: 24 бит / 32 бит (запись)
- Частота дискретизации: 48 кГц
- Шумоподавление: ENC
- Запись на внутреннюю память: есть
- Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C
- Питание: встроенный аккумулятор (320 мАч)
- Время работы приёмника: до 6 ч
- Время работы передатчика: до 6 ч
- Зарядный кейс: до 18 ч работы
- Размеры приёмника: 54.2 × 28.4 × 22.5 мм
- Размеры передатчика: 46.1 × 31 × 21.8 мм
- Вес приёмника: 28 г
- Вес передатчика: 28 г
Как использовать систему
- Зарядка: поместите передатчики и приёмник в зарядный кейс для полной зарядки.
- Подключение: вставьте передатчики в аудиоисточники (или используйте встроенные микрофоны).
- Сопряжение: система автоматически сопрягается при включении.
- Настройка: используйте сенсорный экран приёмника для управления параметрами.
- Запись: записывайте звук на камеру, смартфон или внутреннюю память.
Преимущества использования
- Качество звука: 32-битная запись и шумоподавление ENC.
- Мобильность: компактный вес и размер, зарядный кейс.
- Универсальность: подключение к камерам, смартфонам и компьютерам.
- Надёжность: дальность 250 м и внутренняя память для страховки.
Совместимость с аксессуарами
- Камеры: с mini Jack 3.5 мм TRS.
- Смартфоны: через адаптеры Lightning и Type-C.
- Наушники: для мониторинга звука.
Уход и хранение
- Храните систему в комплектном чехле в сухом месте.
- Заряжайте кейс и устройства регулярно для сохранения ёмкости батарей.
- Используйте ветрозащиту при съёмке на улице.