DJI Mic 2 (RX + 2TX) радиосистема

Описание

DJI Mic 2 (RX + 2TX) – профессиональная радиосистема для видео и стримов

DJI Mic 2 (RX + 2TX) (артикул OLE-3338) – это компактная и мощная беспроводная радиосистема, предназначенная для видеосъёмки, интервью, стримов и контент-мейкинга. Комплект включает два передатчика со встроенными всенаправленными микрофонами и один двухканальный приёмник, что позволяет записывать звук одновременно от двух источников.

Главная особенность системы – запись звука в 32 бит с плавающей запятой, которая обеспечивает максимальную гибкость при постобработке и защиту от перегрузок. Встроенное шумоподавление (ENC) эффективно фильтрует посторонние шумы, а рабочая дистанция до 250 метров делает систему идеальной для работы на больших площадках. В комплект входит зарядный кейс, который продлевает время работы до 18 часов.

Назначение и применение

Видеосъёмка и интервью: для чистого звука на съёмочной площадке.

для чистого звука на съёмочной площадке. Стриминг и влоги: для качественной записи речи и звуковых эффектов.

для качественной записи речи и звуковых эффектов. Кинопроизводство и репортажи: для работы на больших расстояниях.

для работы на больших расстояниях. Мобильная съёмка: подключение к смартфонам через адаптеры Lightning и Type-C.

Ключевые особенности

32-битная запись с плавающей запятой: максимальная гибкость при постобработке.

максимальная гибкость при постобработке. Два передатчика со встроенными микрофонами: запись звука от двух источников.

запись звука от двух источников. Шумоподавление ENC: эффективное подавление посторонних шумов.

эффективное подавление посторонних шумов. Рабочая дистанция 250 м: стабильная связь на большом расстоянии.

стабильная связь на большом расстоянии. Сенсорный экран на приёмнике: удобное управление и контроль параметров.

удобное управление и контроль параметров. Зарядный кейс: до 18 часов работы от одной зарядки.

до 18 часов работы от одной зарядки. Запись на внутреннюю память: автономная запись без приёмника.

автономная запись без приёмника. Подключение наушников: для мониторинга звука в реальном времени.

Технические характеристики

Тип: беспроводная радиосистема

беспроводная радиосистема Бренд: DJI

DJI Модель: Mic 2 (RX + 2TX)

Mic 2 (RX + 2TX) Количество каналов: 2

2 Дальность действия: до 250 м

до 250 м Частотный диапазон: 50 – 20000 Гц

50 – 20000 Гц Битрейт: 24 бит / 32 бит (запись)

24 бит / 32 бит (запись) Частота дискретизации: 48 кГц

48 кГц Шумоподавление: ENC

ENC Запись на внутреннюю память: есть

есть Подключение: mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C

mini Jack 3.5 мм TRS, Lightning, Type-C Питание: встроенный аккумулятор (320 мАч)

встроенный аккумулятор (320 мАч) Время работы приёмника: до 6 ч

до 6 ч Время работы передатчика: до 6 ч

до 6 ч Зарядный кейс: до 18 ч работы

до 18 ч работы Размеры приёмника: 54.2 × 28.4 × 22.5 мм

54.2 × 28.4 × 22.5 мм Размеры передатчика: 46.1 × 31 × 21.8 мм

46.1 × 31 × 21.8 мм Вес приёмника: 28 г

28 г Вес передатчика: 28 г

Как использовать систему

Зарядка: поместите передатчики и приёмник в зарядный кейс для полной зарядки. Подключение: вставьте передатчики в аудиоисточники (или используйте встроенные микрофоны). Сопряжение: система автоматически сопрягается при включении. Настройка: используйте сенсорный экран приёмника для управления параметрами. Запись: записывайте звук на камеру, смартфон или внутреннюю память.

Преимущества использования

Качество звука: 32-битная запись и шумоподавление ENC.

32-битная запись и шумоподавление ENC. Мобильность: компактный вес и размер, зарядный кейс.

компактный вес и размер, зарядный кейс. Универсальность: подключение к камерам, смартфонам и компьютерам.

подключение к камерам, смартфонам и компьютерам. Надёжность: дальность 250 м и внутренняя память для страховки.

Совместимость с аксессуарами

Камеры: с mini Jack 3.5 мм TRS.

с mini Jack 3.5 мм TRS. Смартфоны: через адаптеры Lightning и Type-C.

через адаптеры Lightning и Type-C. Наушники: для мониторинга звука.

Уход и хранение