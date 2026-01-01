Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)

Адаптер обеспечивает микширование в компактном виде, которое позволяет легко монтировать и управлять двумя микрофонами или беспроводными приемниками. Он не требует батарей или источника питания. Оснащен тремя встроенными монтажными башмаками для подключения разнообразных микрофонов или беспроводных приемников, а также других аксессуаров, таких как светодиодный индикатор, монитор и т.д.
Характеристики:
- входы:
- 1x1/8" (3,5 мм) стерео мини-разъем
- 2x1/8" (3,5 мм) моно мини-разъема
- вывод - 1x1/8" (3,5 мм) стерео мини-разъем
- входной уровень настройка MIC - -35 дБу минимум
- частотная характеристика - 20 Гц - 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
- размер, мм - 105x60x40
- вес, г - 203