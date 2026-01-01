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Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)
Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)
Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)
Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)

Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)

Boya
Артикул: NVF-9903

Boya BY-MP4 - двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR-камер и видеокамер (микшер).

Устройство представляет из себя адаптер кабеля 3,5 мм стандарта TRRS и кабеля 3,5 мм стандарта TRS, который позволяет снимать видео смартфоном, цифровой зеркальной фотокамерой или видеокамерой.

Описание

Адаптер обеспечивает микширование в компактном виде, которое позволяет легко монтировать и управлять двумя микрофонами или беспроводными приемниками. Он не требует батарей или источника питания. Оснащен тремя встроенными монтажными башмаками для подключения разнообразных микрофонов или беспроводных приемников, а также других аксессуаров, таких как светодиодный индикатор, монитор и т.д.

Характеристики:

  • входы:
    • 1x1/8" (3,5 мм) стерео мини-разъем
    • 2x1/8" (3,5 мм) моно мини-разъема
  • вывод - 1x1/8" (3,5 мм) стерео мини-разъем
  • входной уровень настройка MIC - -35 дБу минимум
  • частотная характеристика - 20 Гц - 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
  • размер, мм - 105x60x40
  • вес, г - 203

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