Boya BY-MP4 двухканальный аудиоадаптер для смартфонов, DSLR камер и видеокамер (Микшер)

Описание

Адаптер обеспечивает микширование в компактном виде, которое позволяет легко монтировать и управлять двумя микрофонами или беспроводными приемниками. Он не требует батарей или источника питания. Оснащен тремя встроенными монтажными башмаками для подключения разнообразных микрофонов или беспроводных приемников, а также других аксессуаров, таких как светодиодный индикатор, монитор и т.д.

Характеристики: