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Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов
Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов

Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов

Phottix
Артикул: DAN-5606

Кронштейн-крепление Phottix (99930) AR35 Boom Arm Stand для легких камер, освещения и микрофонов.

Металлический двухсекционный кронштейн со струбциной для крепления на плоскую поверхность. Подойдет для установки легких фото- и видеокамер, осветителей или смартфонов. Цвет - черный. Максимальная ширина струбцины - 5,5 см.

Описание

Кронштейн предназначен для установки микрофона, светодиодной лампы или небольшой камеры. Максимальная нагрузка не более одного килограмма.

Максимальная длинна кронштейна в собранном состоянии составляет 83 см. Подпружиненный механизм дает возможность расположить установленное на кронштейн оборудование под любым удобным углом.

В комплекте предусмотрен пластиковый держатель для микрофона с посадочным отверстием от 2,1 до 2,9 см. также в комплект поставки включены винт-адаптер с 1/4 на 3/8 и с 3/8 на 5/8 дюйма.

Комплектация

  • Кронштейн AR35.
  • Зажим для крепления на стол (макс. 5,5 см).
  • Держатель микрофона.
  • Винт-адаптер 1/4 на 3/8 дюйма.
  • Винт-адаптер 3/8 на 5/8 дюйма.

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