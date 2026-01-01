Phottix 99930 AR35 Boom Arm Stand кронштейн-крепление для легких камер освещения и микрофонов

Описание

Кронштейн предназначен для установки микрофона, светодиодной лампы или небольшой камеры. Максимальная нагрузка не более одного килограмма.

Максимальная длинна кронштейна в собранном состоянии составляет 83 см. Подпружиненный механизм дает возможность расположить установленное на кронштейн оборудование под любым удобным углом.

В комплекте предусмотрен пластиковый держатель для микрофона с посадочным отверстием от 2,1 до 2,9 см. также в комплект поставки включены винт-адаптер с 1/4 на 3/8 и с 3/8 на 5/8 дюйма.