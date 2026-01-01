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Boya BY-K2 переходник-адаптер с USB Type-C разъёмом

Boya BY-K2 переходник-адаптер с USB Type-C разъёмом

Boya
Артикул: MTG-0355

Переходник предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам с USB Type-C разъемом.

Описание

Характеристики:

  • длина - 20 см
  • 3.5 TRS на USB Type-C

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