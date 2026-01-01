Boya BY-K2 переходник-адаптер с USB Type-C разъёмом

Характеристики:
- длина - 20 см
- 3.5 TRS на USB Type-C
Москва
Малая Семеновская 3с6
Переходник предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам с USB Type-C разъемом.
Характеристики:
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