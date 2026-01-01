Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа

Переходник 3,5 TRS (микрофонный разъем) на Lightning для подключения к устройствам Apple. Длина кабеля без учета разъемом - 6 см. Аксессуар одобрен компанией Apple (сертификат Apple MFi).
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аудиоадаптер Boya BY-K4 3,5 мм TRS мама на Type-C папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемом Type-C, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRS (мама) и другой разъем Type-C (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Переходник 3,5 TRS (микрофонный разъем) на Lightning для подключения к устройствам Apple. Длина кабеля без учета разъемом - 6 см. Аксессуар одобрен компанией Apple (сертификат Apple MFi).
Аудиоадаптер Boya BY-K3 3,5 мм TRRS мама на Lightning папа.
Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам Apple, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRRS (мама) и другой разъем Lightning (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см. Аксессуар одобрен компанией Apple и имеет сертификат Apple MFi.
Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fotokvant RFLH-16 – держатель для установки лайт-диска или фона на каркасе на стойку.
Идеально подходит для позиционирования отражателя или фона. Изготовлен из пластика и алюминия. Размер, см – 7,5х5,5х3,5. Вес, г – 38.
Микрофонный адаптер Fotokvant MAC-16 для камер GoPro.
Адаптер Mini-USB (папа) на 3,5 мм (мама) для подключения микрофона со стандартным разъемом 3,5 мм к камере GoPro.
Переходник предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам с USB Type-C разъемом.