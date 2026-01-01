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Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа
Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа
Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа

Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа

Boya
Артикул: DAN-4915

Аудиоадаптер Boya BY-K4 3,5 мм TRS мама на Type-C папа.

Адаптер предназначен для подключения оборудования к устройствам с разъемом Type-C, соответственно имеет один разъем 3,5 мм TRS (мама) и другой разъем Type-C (папа). Длина кабеля (не считая разъемов) - 6 см.

Описание

Boya BY-K4 аудиоадаптер 3,5 мм TRS мама на Type-C папа

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