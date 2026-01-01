Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем

Арт. NVF-8079

Fotokvant FLH-31 – адаптер-переходник для установки оборудования на штатив. Имеет с одной стороны резьбу 1/4 дюйма (папа) с другой 1/4 дюйма (мама). Переходник изготовлен из алюминия. Диаметр базы, мм – 23. Общая высота, мм – 20,5.