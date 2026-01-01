Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-C01 – кронштейн для дополнительных аксессуаров таких как накамерный свет, вспышка, микрофон.
Имеет стандартный холодный башмак. Крепится снизу к камере в штативное крепление с резьбой 1/4''. Вес - 0,1 кг.
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Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.
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