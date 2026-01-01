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Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем
Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем

Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем

Boya
Артикул: NVF-8114

Boya BY-C01 – кронштейн для дополнительных аксессуаров таких как накамерный свет, вспышка, микрофон.

Имеет стандартный холодный башмак. Крепится снизу к камере в штативное крепление с резьбой 1/4''. Вес - 0,1 кг.

Описание

Boya BY-C01 универсальное крепление-планка с болтом 1/4 и держателем

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