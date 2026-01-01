Fotokvant MAC-22-White большой куб для микрофона белый

Описание

Fotokvant MAC-22-White – большой белый куб для микрофона

Fotokvant MAC-22-White (артикул NVF-9007) – это большой пластиковый куб для микрофона, предназначенный для создания аккуратного и профессионального внешнего вида микрофона при видеозаписи, стриминге, подкастах и интервью. Белый куб идеально подходит для нанесения логотипа канала, бренда или другой графики, делая микрофон частью визуального стиля.

Куб имеет отверстие диаметром 37 мм, которое подходит для большинства стандартных микрофонов. Отверстие снабжено поролоновым покрытием, которое защищает микрофон от царапин и обеспечивает плотную посадку. Простая конструкция позволяет легко установить и снять куб без специальных инструментов.

Назначение и применение

Видеозапись и стриминг: для придания микрофону аккуратного и профессионального вида.

для придания микрофону аккуратного и профессионального вида. Подкасты и интервью: для брендирования и улучшения визуального восприятия.

для брендирования и улучшения визуального восприятия. Нанесение логотипа: куб предназначен для размещения логотипа канала или бренда.

куб предназначен для размещения логотипа канала или бренда. Студийная работа: для использования в видеостудиях и на съёмочных площадках.

Ключевые особенности

Большой размер: увеличенная площадь для нанесения логотипа или графики.

увеличенная площадь для нанесения логотипа или графики. Белый цвет: универсальный фон для любой печати или наклейки.

универсальный фон для любой печати или наклейки. Отверстие 37 мм: подходит для большинства стандартных микрофонов.

подходит для большинства стандартных микрофонов. Поролоновое покрытие: защищает микрофон от царапин.

защищает микрофон от царапин. Лёгкая установка: быстро надевается и снимается с микрофона.

быстро надевается и снимается с микрофона. Прочный пластик: долговечный и устойчивый к износу.

Технические характеристики

Тип: куб для микрофона

куб для микрофона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MAC-22-White

MAC-22-White Цвет: белый

белый Диаметр отверстия: 37 мм

37 мм Материал: пластик

пластик Покрытие отверстия: поролон

поролон Применение: видеозапись, стриминг, подкасты, интервью

Как использовать куб

Подготовка: убедитесь, что диаметр вашего микрофона соответствует отверстию 37 мм. Установка: наденьте куб на микрофон через отверстие – поролоновое покрытие обеспечит плотную посадку. Брендирование: при необходимости нанесите логотип или наклейку на поверхность куба. Использование: работайте с микрофоном как обычно – куб не влияет на качество звука.

Преимущества использования

Профессиональный вид: аккуратный внешний вид микрофона в кадре.

аккуратный внешний вид микрофона в кадре. Брендирование: возможность разместить логотип или графику.

возможность разместить логотип или графику. Защита микрофона: поролоновое покрытие предотвращает царапины.

поролоновое покрытие предотвращает царапины. Универсальность: подходит для большинства стандартных микрофонов.

Совместимость с аксессуарами