images
images
images
images
Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya
Артикул: DAN-4521

Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3032.

Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 30 часов.

Описание

Благодаря стандартному разьему TRS 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Высококачественная, однонаправленная конденсаторная капсула уменьшит окружающий шум при записи звука с большей четкостью. Микрофон оснащен кнопкой 5дБ усиления на высокой частоте и может быть применен для работы на улице с использованием меховой ветрозащиты.

Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.

Характеристики:

  • запись звука студийного качества
  • антивибрационная конструкция
  • ветрозащита в комплекте
  • стандартный выход, разъем 3,5 мм
  • частотная характеристика - 20 Гц - 20 КГц
  • трехпозиционный фильтр верхних частот - 0 Гц, 75 Гц, 150 Гц
  • трехпозиционный переключатель усиления звука - -10дБ, 0, +20дБ
  • выходное сопротивление - 200 Ом
  • размер - 209x103x50 мм
  • вес - 180 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Арт. DAN-7808
Boya BY-GM18CB конденсаторный микрофон с держателем Gooseneck
Наличие
более 10 шт

BOYA BY-GM18CB – это кардиоидный конденсаторный микрофон с держателем gooseneck. Идеальное решение для проведения лекций, конференций и заседаний. Благодаря кардиоидной диаграмме направленности чётко улавливаются звуки речи, исходящие из источника, расположенного перед микрофоном, тем самым обеспечивая чистое и внятное воспроизведение речи. Стержень микрофона BY-GM18CB оборудован верхним и нижним gooseneck элементом, что позволит Вам располагать капсюль непосредственно перед говорящим для достижения оптимального звучания. Светодиодное кольцо под микрофонным капсюлем является индикатором включения/выключения устройства. Источником питания для BY-GM18CB могут служить 2 батарейки типа AAA или 48В фантомное питание через разъём XLR

4 550 ₽
В корзину
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Арт. DAN-4523
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Универсальный петличный микрофон Boya BY-M1Pro.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

2 090 ₽
В корзину
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
Арт. DAN-8425
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10UHS-I U3 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 200 МБ/с). 

13 970 ₽
В корзину

Видео

Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Использование источника рисующего света в кадре. Урок студийной фотосъемки
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Альфред Стиглиц – гений без ретуши
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.