Boya BY-BM3032 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Благодаря стандартному разьему TRS 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Высококачественная, однонаправленная конденсаторная капсула уменьшит окружающий шум при записи звука с большей четкостью. Микрофон оснащен кнопкой 5дБ усиления на высокой частоте и может быть применен для работы на улице с использованием меховой ветрозащиты.
Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.
Характеристики:
- запись звука студийного качества
- антивибрационная конструкция
- ветрозащита в комплекте
- стандартный выход, разъем 3,5 мм
- частотная характеристика - 20 Гц - 20 КГц
- трехпозиционный фильтр верхних частот - 0 Гц, 75 Гц, 150 Гц
- трехпозиционный переключатель усиления звука - -10дБ, 0, +20дБ
- выходное сопротивление - 200 Ом
- размер - 209x103x50 мм
- вес - 180 г