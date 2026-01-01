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Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником

Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2694

Петличный микрофон Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 с 2 передатчиками и приемником.

Беспроводная микрофонная система обеспечивающая стабильный, без помех звук. Она идеально подходит для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения, ENG. Обеспечивает надежную запись звука. В комплект входят два беспроводных передатчика с креплением на пояс и петличным микрофоном с зажимом и ветрозащитой.


Описание

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой. В комплекте два передатчика.

Приемник Saramonic UwMic9 RX9 имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. RX9 оснащен функцией автосканирования, может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени.

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