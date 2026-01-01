Saramonic UwMic9 TX9+TX9+RX9 радиопетличка с 2 передатчиками и 1 приемником

Описание

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой. В комплекте два передатчика.

Приемник Saramonic UwMic9 RX9 имеет широкую полосу пропускания, частоту считывания и инфракрасную синхронизацию с передатчиком. RX9 оснащен функцией автосканирования, может автоматически искать доступную частоту передачи. Разъем для наушников позволяет осуществлять мониторинг в реальном времени.