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Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов
Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов

Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов

Saramonic
Артикул: DAN-2662

Петлинчый микрофон для смартфонов Saramonic SR-LMX1+.

Микрофон предназначен для обеспечения высококачественных аудиозаписей на любом устройстве iOS или Android.

Описание

Микрофон предназначен для захвата безупречного звука для мобильного устройства, 3,5 миллиметровый TRRS разъем обеспечивает надежное соединение между микрофоном и записывающим устройством. 

Цельнометаллическая микрофонная головка откалибрована так, чтобы обеспечить наилучший выбор звука. Гибкий кабель, покрытый устойчивым к повреждениям полиуретаном, позволяет размещать петличку там, где это необходимо.Длина микрофонного кабеля составляет 180 см, также в комплекте дополнительный кабель длиной 400 см.

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