Saramonic SR-LMX1+ петлинчый микрофон для смартфонов

Описание

Микрофон предназначен для захвата безупречного звука для мобильного устройства, 3,5 миллиметровый TRRS разъем обеспечивает надежное соединение между микрофоном и записывающим устройством.

Цельнометаллическая микрофонная головка откалибрована так, чтобы обеспечить наилучший выбор звука. Гибкий кабель, покрытый устойчивым к повреждениям полиуретаном, позволяет размещать петличку там, где это необходимо.Длина микрофонного кабеля составляет 180 см, также в комплекте дополнительный кабель длиной 400 см.