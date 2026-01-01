Saramonic smartMic микрофон для смартфонов

Артикул: DAN-2661

Микрофон для смартфонов Saramonic smartMic.

Специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch. Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер.