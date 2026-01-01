Saramonic smartMic микрофон для смартфонов

Микрофон подключается к стандартному аудио разъему 3,5 мм и оснащен поворотным блоком, который позволяет направить микрофон в нужную сторону. Низкий уровень шумов делают этот сверхкомпактный микрофон идеальным инструментом при записи звуковых дорожек видеороликов, он заметно повышает чувствительность по сравнению с встроенным микрофоном.
Fotokvant BP-0710 Green – фон пластиковый. Цвет зеленый. Матовый. Размер, м – 0,7х1,0.
Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.