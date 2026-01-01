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Saramonic smartMic микрофон для смартфонов
Saramonic smartMic микрофон для смартфонов

Saramonic smartMic микрофон для смартфонов

Saramonic
Артикул: DAN-2661

Микрофон для смартфонов Saramonic smartMic.

Специальный микрофон для продуктов на базе iOS. Устройство совместимо с такими продуктами Apple, как iPhone, iPad, iPod Touch. Всенаправленная диаграмма позволяет использовать устройство практически в любой ситуации и превращает смартфон или планшет в профессиональный диктофон или рекордер.

Описание

Микрофон подключается к стандартному аудио разъему 3,5 мм и оснащен поворотным блоком, который позволяет направить микрофон в нужную сторону. Низкий уровень шумов делают этот сверхкомпактный микрофон идеальным инструментом при записи звуковых дорожек видеороликов, он заметно повышает чувствительность по сравнению с встроенным микрофоном.

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