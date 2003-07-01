Godox LMS-60C петличный микрофон

Широкий частотный диапазон, и высокая чувствительность микрофона позволят записывать естественно звучащую речь и другие звуки. Соотношение сигнал/шум 74 дБ помогает снизить уровень шума и шипения при записи чистого звука профессионального качества.
Микрофон совместим практически с любым записывающим устройством с разъемом mini jack 3,5 мм, а переходник с mini jack 3,5 мм на jack 6,35 мм позволит подключить микрофон к еще большему количеству устройств. Прибор также имеет переключаемый режимам работы камера (camera) и смартфон (off/smartphone).
Питание микрофона осуществляется двумя способами. Во время записи видео на камеру смартфона, микрофон питается непосредственно от мобильного устройства и не требует использование батареи. При записи на камеру, микрофон питается от прилагаемой батареи LR44.
Внимание! Модель микрофона Godox LMS-60C имеет фиксированную настройку выходного усиления, которую невозможно отрегулировать.
Характеристики:
- тип - петличный
- тип капсюля - конденсаторный (электретный)
- штекер - 3,5мм TRRS коннектор
- диаграмма направленности - всенаправленный
- пиковый уровень звукового давления - 120дБ (при нелинейных искажениях не более 5% @1кГц)
- частотный диапазон - 20Гц-20000Гц
- чувствительность - -32.0дБ ± 2дБ(0дБ=1В/Па@1 Гц)
- соотношение сигнал/шум - 74 дБ
- регулировка усиления - нет
- питание - батарея типа LR44
- длина провода - 6 м
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- вес (включая батарею) - 52 г