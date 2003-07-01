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-10 %
Godox LMS-60C петличный микрофон
Godox LMS-60C петличный микрофон
Godox LMS-60C петличный микрофон
Godox LMS-60C петличный микрофон
Godox LMS-60C петличный микрофон

Godox LMS-60C петличный микрофон

Godox
Артикул: DAN-7489

Петличный микрофон Godox LMS-60C.

Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, имеет чувствительность -32дБ±2дБ, 20Гц-20кГц, универсальное подключение камера/смартфон. Корпус изготовлен из алюминия. Длина кабеля - 6 м, штекер - TRRS 3,5 мм. В комплекте переходник на jack 6,3 5мм, съемная клипса и поролоновая ветрозащита.


Описание

Широкий частотный диапазон, и высокая чувствительность микрофона позволят записывать естественно звучащую речь и другие звуки. Соотношение сигнал/шум 74 дБ помогает снизить уровень шума и шипения при записи чистого звука профессионального качества.

Микрофон совместим практически с любым записывающим устройством с разъемом mini jack 3,5 мм, а переходник с mini jack 3,5 мм на jack 6,35 мм позволит подключить микрофон к еще большему количеству устройств. Прибор также имеет переключаемый режимам работы камера (camera) и смартфон (off/smartphone).

Питание микрофона осуществляется двумя способами. Во время записи видео на камеру смартфона, микрофон питается непосредственно от мобильного устройства и не требует использование батареи. При записи на камеру, микрофон питается от прилагаемой батареи LR44.

Внимание! Модель микрофона Godox LMS-60C имеет фиксированную настройку выходного усиления, которую невозможно отрегулировать.

Характеристики:  

  • тип - петличный
  • тип капсюля - конденсаторный (электретный)
  • штекер - 3,5мм TRRS коннектор
  • диаграмма направленности - всенаправленный
  • пиковый уровень звукового давления - 120дБ (при нелинейных искажениях не более 5% @1кГц)
  • частотный диапазон - 20Гц-20000Гц
  • чувствительность - -32.0дБ ± 2дБ(0дБ=1В/Па@1 Гц)
  • соотношение сигнал/шум - 74 дБ
  • регулировка усиления - нет
  • питание - батарея типа LR44
  • длина провода - 6 м
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • вес (включая батарею) - 52 г

Комплектация

  • Микрофон Godox LMD-60C.
  • Поролоновая ветрозащита.
  • Клипса.
  • Лента-липучка.
  • Переходник 6.35мм-3.5мм.
  • Чехол.
  • Руководство по эксплуатации.

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