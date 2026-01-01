Fotokvant WS-M1 петличный микрофон

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.
Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет достаточную длину, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях.
Комплектуется клипсой, ветрозащитой, батареей LR44 и адаптером 1/4".
Характеристики:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
- сигнал/шум - 74 дБ SPL
- чувствительность - -30 дБ +/- 3dB/0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
- разъем - 3,5-миллиметровая (1/8 ") 4-полюсная золотая вилка
- вес - 20,5 г
- размер микрофона - 50х18 мм