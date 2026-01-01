Fotokvant WS-M1 петличный микрофон

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет достаточную длину, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях.

Комплектуется клипсой, ветрозащитой, батареей LR44 и адаптером 1/4".

Характеристики: