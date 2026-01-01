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Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон
Fotokvant WS-M1 петличный микрофон

Fotokvant WS-M1 петличный микрофон

Fotokvant
Артикул: DAN-3333

Петличный микрофон Fotokvant WS-M1.

Всенаправленный конденсаторный микрофон-петличка. Модель может использоваться для высококачественной записи звука как на цифровые рекордеры, так и на видео, DSLR-камеры и смартфоны, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет достаточную длину, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. 

Комплектуется клипсой, ветрозащитой, батареей LR44 и адаптером 1/4".

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 74 дБ SPL
  • чувствительность - -30 дБ +/- 3dB/0 дБ = 1 В/Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5-миллиметровая (1/8 ") 4-полюсная золотая вилка
  • вес - 20,5 г
  • размер микрофона - 50х18 мм

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