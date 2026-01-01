Артикул: NVF-9804

Boya BY-M11C - профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система.

Микрофон предназначен для интервью, документальных фильмов, театра и концертных сцен. Он оснащен трехконтактным XLR-разьемом. Кардиоидный рисунок эффективен в минимизации шума на внеосевых участках капсулы микрофона. Питание осуществляется от батареи 1,5 В или фантомно. Корпус изготовлен из металла.