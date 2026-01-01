Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-M11C - профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система.
Микрофон предназначен для интервью, документальных фильмов, театра и концертных сцен. Он оснащен трехконтактным XLR-разьемом. Кардиоидный рисунок эффективен в минимизации шума на внеосевых участках капсулы микрофона. Питание осуществляется от батареи 1,5 В или фантомно. Корпус изготовлен из металла.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z60 LED.
Быстрораскладной фотобокс размером 60x60x60 см со светодиодной подсветкой мощностью 40 Вт. Цветовая температура 5500 (±200) К, CRI >95, возможна регулировка яркости. В комплекте сетевой кабель, три фона (белый, черный, оранжевый) и тканевый рассеиватель. Для удобства транспортировки и хранения фотобокс поставляется в сумке.
Жидкость Sintez Disco DF PREMIUM для генераторов дыма, плотная.
Жидкость для генераторов дыма, создает эффект дыма высокой плотности. Поставляется в канистре объемом 5 литров.