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Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система
Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система
Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система
Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система

Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система

Boya
Артикул: NVF-9804

Boya BY-M11C - профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система.

Микрофон предназначен для интервью, документальных фильмов, театра и концертных сцен. Он оснащен трехконтактным XLR-разьемом. Кардиоидный рисунок эффективен в минимизации шума на внеосевых участках капсулы микрофона. Питание осуществляется от батареи 1,5 В или фантомно. Корпус изготовлен из металла.

Описание

Boya BY-M11C профессиональная кардиоидная петличная XLR микрофонная система

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