Выбираем лучший софтбокс: на что нужно обратить внимание перед покупкой

Студийные фотографы практически всегда используют софтбоксы. Это один из самых популярных и необходимых видов светового фотооборудования. Его главная задача — контролировать поток света от вспышки, делать его равномерным и направленным туда, куда нужно вам. Оптические рефлекторы используют для съемки фото и видео с разными световыми схемами, имитацией солнца, «заглянувшего» в окно, художественным светотеневым рисунком.

Перед покупкой полезной насадки советуем прочитать наши рекомендации. Вы поймете, как работают софтбоксы и сможете подобрать подходящий для реализации ваших творческих идей.

Тип и форма

Для создания направленного освещения часто используют стандартные софтбоксы — насадку на осветительные приборы с крепежными спицами, сборным кольцом и квадратным корпусом из ткани, не пропускающей свет. Такие модели нужны преимущественно в портретной съемке, но их применяют и в других художественных жанрах. Стандартный софтбокс (квадробокс) подойдет, если ваша студия небольшая, вы хотите контролировать заполняющее освещение, создать вокруг вспышки равномерный свет. Блики в глазах модели будут, естественно, квадратными.

Прямоугольная, вытянутая насадка, похожая на рампу (стрипбокс) понадобится, если вы хотите сделать освещение портрета драматичным или создать эффект солнечного света, льющегося из открытого окна. С помощью таких софтбоксов можно снимать человека в полный рост, независимо от того, лежит он или стоит. Нужно просто повернуть насадку горизонтально или вертикально. Еще ее можно вращать, имитируя импульсный свет. От длины и «вытянутости» софтбокса зависит размер светопотока и форма бликов в глазах модели.

Восьмиугольные октобоксы и шестнадцатиугольные рефлекторы позволяют создавать необычные эффекты и имитировать солнечный свет. Это очень полезное фотооборудование, с помощью которого можно:

  • создать максимально мягкий, комплексный, прямой свет;
  • равномерно осветить большую сцену;
  • создать красивые округлые блики в глазах модели;
  • смягчить резкие тени, например, при съемке днем на природе;
  • сделать отличные глянцевые фотографии.

Размер и крепление

Стандартный диаметр софтбоксов — 16, 18 и 20/21 см, но есть и другие варианты. Чем больше насадка, тем она тяжелее. Самые крупные софтбоксы устанавливаются только на штатив. Размер подбирают и под особенности источника света. Обычные вспышки, накамерные и студийные, менее «требовательны», и для них можно ограничиться небольшим софтбоксом. Мощные профессиональные источники требуют более сложных, габаритных насадок.

На размер и, как следствие, вес софтбокса нужно обращать внимание при изучении крепления. Оно может быть:

  • на липучке — простое крепление хорошо удерживает небольшое оборудование, но с габаритным может не справится, к тому же, часто портит покрытие вспышек;
  • на гелиевой основе с дополнительной резинкой, закрепляющей софтбокс — такая фиксация наиболее надежна;
  • на специальном адаптере — это хороший вариант, если вы редко снимаете вспышку и софтбокс.

Дополнительные возможности

Для расширения возможностей и увеличения числа эффектов, которые можно создать. софтбокс комбинируют с аксессуарами. Часто фотографы, создавая направленное освещение, надевают на насадку соты. Они точно формируют световой поток, прорисовывают объем предметов, помогают отделить модель от фона и убрать рассеянные лучи по сторонам сцены. Соты могут менять угол рассеивания — чем шире ячейки, тем он больше. С помощью насадок устраняется паразитная засветка и очерчивается световое пятно — так, как нужно фотографу.

С софтбоксами и вспышками можно использовать и другие аксессуары;

  • регулировочные кольца — они, как и соты, изменяют угол рассеивания света;
  • цветные и черно-белые фильтры для создания художественного, фантазийного освещения сцены;
  • адаптеры для разных байонетов и другие приспособления.

Если вы часто используете импульсные моноблоки, галогенные лампы, стоит приобрести софтбокс в жаропрочном корпусе. Его детали выдерживают постоянный нагрев, и оборудование дольше остается работоспособным.

Заключение

Чтобы получить вышеперечисленные эффекты, нужен навык, который «достигается упражнением», то есть практикой. При этом совершенно необязательно тратить на софтбокс много. Сегодня на рынке продаются качественные и вполне доступные насадки — например, Godox, Fotokvant, Fujimi, FST или Grifon. С ними вы сможете расширять набор творческих приемов и учиться правильно, профессионально работать со светом.

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