Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры

Арт. FTR-140

до конца распродажи 6 дн, 19 ч

Pixel PF-802/0.3M TTL - синхрошнур комбинированный 0,3 м для Nikon.

Позволяет использовать одновременно 3 вспышки Nikon (одну из них в режиме TTL) при сохранении полной функциональности. Для 2 и 3 вспышки необходимо дополнительно докупить приемники и провода (Ethernet кабель). Система использует стандартный порт RJ45. Длина, м – 0,3.