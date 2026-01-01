Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры

Характеристики:
- Крепление - шаровая голова с держателем GoPro
- Диаметр шаровой головы 26 мм
- Материал - алюминий
- Цвет - черный
- Вес - 40 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head - шаровая голова-держатель для экшн-камеры.
Шаровая голова-держатель для GoPro дает возможность установки экшн-камеры на шарнирном креплении Super Knuckle на стойку, штатив, вакуумные держатели, присоски, и т.д.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.
Характеристики:
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