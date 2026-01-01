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Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры

Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head шаровая головка-держатель для экшн-камеры

Kupo
Артикул: NVF-9456

Kupo KS-402 SK GoPro holder ball head - шаровая голова-держатель для экшн-камеры.

Шаровая голова-держатель для GoPro дает возможность установки экшн-камеры на шарнирном креплении Super Knuckle на стойку, штатив, вакуумные держатели, присоски, и т.д.Совместима с аксессуарами серии Super Knuckle.

Описание

Характеристики:

  • Крепление - шаровая голова с держателем GoPro
  • Диаметр шаровой головы 26 мм
  • Материал - алюминий
  • Цвет - черный
  • Вес - 40 г

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