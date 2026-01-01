Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный

Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Walther ME-140-R Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - красный.
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Walther ME-140-L Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - синий.
Кожаный фотоальбом в подарочной коробке, Albonny AML-2732-40-M, бордовый, 40 белых страниц.
Фотоальбом размером 31,5x32,5 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитных станиц, под вклейку фотографий. Обложка изготовлена из искусственной кожи. Цвет обложки - бордовый. Поставляется в подарочной коробке.
Walther ME-140-W Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - белый.