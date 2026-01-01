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Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный
Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный
Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный

Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный

Walther
Артикул: DAN-0911

Walther ME-140-R Monza - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см. 

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.

Цвет обложки - красный.

Описание

Walther ME-140-R Monza фотоальбом на 300 фото 10x15 красный

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