Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый

Клейкая лента-липучка Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape имеет длину 5 метров и ширину 25 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Заглушка на горячий башмак Fotokvant PRZ-003, котенок в коробке серый. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Клейкая лента-липучка Kupo EZ2500-B Adhesive Hook&Loop Tape имеет длину 5 метров и ширину 25 мм.
Стяжка-хомут для проводов. Предназначен для крепления проводов к стойкам. Крепление простое, надежное и легкое.
Крепление проводов в студии необходимо не только для эстетики, но и для безопасности.
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-002 60 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 60х60х60 мм. Вес нетто - 536 гр.
Fujimi DGC-1 Digital Gray Cards – карточка установки баланса белого для цифровой фотографии. Простое, легкое в использовании, ультрапортативное и экономичное приспособоление для установки баланса белого. Размеры каждой карты 2" х 3 1/4" или примерно 50 на 83 миллиметров.
Selens Gloves M термостойкие защитные перчатки для студийных светотехников размер M. Перчатки для работы со световым оборудованием на улице и в помещении. Защитят руки как от ожогов так и от холода. Удобно сидят на руках, имеют застежки на липучке в области запястья.
Fotokvant FM-02 – цветовая фотошкала. Имеет 24 оттенка цвета, которые тщательно подобраны для возможности проведения качественной цветокоррекции изображения. Может быть использована в фото- и видеосъемке. Для точной цветокоррекции с обратной стороны шкалы указаны точные данные RGB. Размер шкалы 21х15 см.
прямое соединение LuceArte Connetore-02 для треков.
Прямое соединение трекового светильника. Это соединительный элемент, который служит для создания трековой системы освещения. На реллинг трек устанавливаются осветительные приборы, рассчитанные на рабочее напряжение 220 В, с максимально допустимым током 16 А.