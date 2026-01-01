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Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый
Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый
Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый

Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый

Fotokvant
Артикул: DAN-3174

Заглушка на горячий башмак Fotokvant PRZ-003, котенок в коробке серый. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.

Описание

Fotokvant PRZ-003 заглушка на горячий башмак котенок в коробке серый

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