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Fotokvant PRZ-002 заглушка на горячий башмак котенок в коробке светло-розовый
Fotokvant PRZ-002 заглушка на горячий башмак котенок в коробке светло-розовый

Fotokvant PRZ-002 заглушка на горячий башмак котенок в коробке светло-розовый

Fotokvant
Артикул: DAN-3173

Заглушка на горячий башмак Fotokvant PRZ-002, котенок в коробке светло-розовый.

Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления.

Описание

Fotokvant PRZ-002 заглушка на горячий башмак котенок в коробке светло-розовый

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