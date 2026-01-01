Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото

Сфера станет замечательным подарком для фотографа. Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!
Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.
Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.