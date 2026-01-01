Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото

Артикул: DAN-4591

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-005 Lensball.

Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Особенно эффектные фотографии получаются на природе, например, при закате или восходе солнца. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм.