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Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото
Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото

Fotokvant PRS-005 Lensball шар-сфера хрустальная 60 мм для фото

Fotokvant
Артикул: DAN-4591

Сфера хрустальная Fotokvant PRS-005 Lensball.

Хрустальная сфера для спецэффектов и получения креативных фотографий. Особенно эффектные фотографии получаются на природе, например, при закате или восходе солнца. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Диаметр - 60 мм. 

Описание

Сфера станет замечательным подарком для фотографа. Обратите внимание, что в сфере могут присутствовать воздушные вкрапления. Данные вкрапления на качество фотографий не влияют и дефектом не считаются!

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Наличие
более 10 шт

Хрустальный куб Fotokvant PRQ-001 40 мм.

Хрустальный куб для спецэффектов и получения креативных фотографий. Может служить оригинальным украшением жилой комнаты или кабинета в офисе. Также найдет применение как подиум для съемки небольших ювелирных украшений. Станет замечательным подарком для фотографа. Размер - 40х40х40 мм.

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