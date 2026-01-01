Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива

Артикул: NVF-7105

Fotokvant PRB-007 – силиконовый браслет фокус объектива. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить его на запястье как украшение. Комплектность поставки 1 штука.