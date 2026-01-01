images
images
images
images
images
Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива
Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива
Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива
Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива
Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива

Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива

Fotokvant
Артикул: NVF-7105

Fotokvant PRB-007 – силиконовый браслет фокус объектива. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить его на запястье как украшение. Комплектность поставки 1 штука.

Описание

Fotokvant PRB-007 браслет фокус объектива

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fujimi FT100A компактный штатив для фото- и видеокамер
Fujimi FT100A компактный штатив для фото- и видеокамер
Fujimi FT100A компактный штатив для фото- и видеокамер
Арт. NVF-6035
Fujimi FT100A компактный штатив для фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fujimi FT100A – компактный штатив для фото- и видеокамер 3 в 1 (штатив, монопод, ручной стабилизатор) 1580 мм.

6 440 ₽
В корзину
Fotokvant PRK-006 цепочка с подвеской в виде фотоаппарата
Арт. NVF-3256
Fotokvant PRK-006 цепочка с подвеской в виде фотоаппарата
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant PRK-006 – интересный вариант подарка девушке-фотографу. Подвеска выполнена в виде старинной фотокамеры. Размер – 24 мм. Длина цепочки – 45+5 см. Изготовлено из цинкового сплава с гальваническим покрытием.

650 ₽
В корзину
Fotokvant PRB-013 браслет &quot;Бесконечная любовь к фотографии&quot; с шармом
Арт. NVF-8260
Fotokvant PRB-013 браслет "Бесконечная любовь к фотографии" с шармом
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Fotokvant PRB-013 – кожаный браслет «Бесконечная любовь к фотографии» с шармом (подвеской). Выполнен из кожи и цинкового сплава. Длина, см – 16. Оригинальный подарок фотографам, кто ценит креативный подход и любит самобытные украшения. Цвет – черный.

480 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Как получить максимум от одного источника света
Как получить максимум от одного источника света
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера