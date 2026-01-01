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Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм
Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм
Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм
Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм

Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-9228

Fotokvant PRB-014 - браслет объектив EF 24-105 мм.

С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки – 1 штука.

Описание

Fotokvant PRB-014 браслет объектив EF 24-105 мм

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