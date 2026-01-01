Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRB-014 - браслет объектив EF 24-105 мм.
С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки – 1 штука.
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Соты Fotokvant GRID-40200 для софтбокса размером 40х200 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-40200BW.
Fotokvant RCI-Pentax - беспроводный пульт дистанционного управления для Pentax.
Позволяет производить точную фокусировку и управлять спуском затвора фотокамеры на расстоянии и добиться минимизации вибраций во время съемки. Модель изготовлена в изящном дизайне из износостойкого материала. Радиус действия до 8 метров.