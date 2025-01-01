Fotokvant PRB-009 браслет объектив EF 24-70 мм

Арт. NVF-2875

Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.