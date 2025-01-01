images
Fotokvant PRB-009 браслет объектив EF 24-70 мм
Fotokvant
Артикул: NVF-7107

Fotokvant PRB-009 – силиконовый браслет объектив EF 24-70 мм. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки – 1 штука.

Описание

