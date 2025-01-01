Fotokvant PRB-009 браслет объектив EF 24-70 мм

Grifon CL-35H – крепление-зажим с крюком для груза.
Используется для монтажа студийного оборудования на круглых поверхностях диаметром до 38 мм. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 0,35 кг.
Fotokvant PRB-009 – силиконовый браслет объектив EF 24-70 мм. С его помощью вы можете зафиксировать фокусировочное кольцо на объективе, закрепить гелевый фильтр на вспышке или просто носить на запястье, как украшение. Комплектность поставки – 1 штука.
Соединительный кабель для вспышки с внешним блоком питания PB960. Сделано из высококачественного материала, повышенной износостойкости. Подходит для вспышек Canon Speedlite 600EX, 550EX, 580ex II, 430EZ, 540EZ, 550EX и других моделей с таким же типом входного порта питания. Кабель может удлиняться до 1,5 м. Длина в стандартном состоянии – 50 см.
