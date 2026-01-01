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Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb
Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb
Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb
Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb

Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb

Fotokvant
Артикул: NVF-9211

Fotokvant PRF-001 USB 2.0 – флешка подарочная "фотоаппарат" емкостью 16Gb.

Флеш-накопитель (брелок) выполнен в виде фотоаппарата, оснащен выдвижным USB-разъемом, который плавно выдвигается из устройства простым толчком пальца. Разъем USB заключен в полностью защищенный корпус и не нуждается в дополнительной защитной съемной крышке. Достаточно просто провести пальцем вперед – это сделаем флеш-накопитель готовым к использованию, движение пальцем назад убережет разъем USB от повреждений, когда он не используется.


Описание

Характеристики:

  • объем памяти, ГБ – 16
  • интерфейс – USB 2.0
  • материал корпуса – металл
  • тип корпуса – слайдер
  • максимальная скорость чтения – до 10 МБ/с
  • максимальная скорость записи – до 3 МБ/с
  • вес, г – 30 г

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