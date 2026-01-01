Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb

Артикул: NVF-9211

Fotokvant PRF-001 USB 2.0 – флешка подарочная "фотоаппарат" емкостью 16Gb.

Флеш-накопитель (брелок) выполнен в виде фотоаппарата, оснащен выдвижным USB-разъемом, который плавно выдвигается из устройства простым толчком пальца. Разъем USB заключен в полностью защищенный корпус и не нуждается в дополнительной защитной съемной крышке. Достаточно просто провести пальцем вперед – это сделаем флеш-накопитель готовым к использованию, движение пальцем назад убережет разъем USB от повреждений, когда он не используется.



