Fotokvant PRF-001 USB 2.0 флешка подарочная "фотоаппарат" 16Gb

Характеристики:
- объем памяти, ГБ – 16
- интерфейс – USB 2.0
- материал корпуса – металл
- тип корпуса – слайдер
- максимальная скорость чтения – до 10 МБ/с
- максимальная скорость записи – до 3 МБ/с
- вес, г – 30 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant PRF-001 USB 2.0 – флешка подарочная "фотоаппарат" емкостью 16Gb.
Флеш-накопитель (брелок) выполнен в виде фотоаппарата, оснащен выдвижным USB-разъемом, который плавно выдвигается из устройства простым толчком пальца. Разъем USB заключен в полностью защищенный корпус и не нуждается в дополнительной защитной съемной крышке. Достаточно просто провести пальцем вперед – это сделаем флеш-накопитель готовым к использованию, движение пальцем назад убережет разъем USB от повреждений, когда он не используется.
Характеристики:
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