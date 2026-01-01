images
Delkin Devices Advantage SDHC 32GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices Advantage SDHC 32GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0906

Delkin Devices Advantage SDHC 32GB 633X UHS-I Class 10 V30 карта памяти. 

Предназначенная для фотографов и видеооператоров, 32-гигабайтная карта памяти Advantage UHS-I SDHC Delkin 32 ГБ использует шину UHS-I для обеспечения максимальной скорости чтения и записи 90 МБ/с. Эта карта также была разработана с высоким рейтингом скорости записи видео V30, позволяя записывать без проблем видео 4K и Full HD 1080p, а также raw, JPEG фотоснимки в DSLR и видеокамерах.

Описание

Хотя эта карта предназначена для камер, совместимых с UHS-I / V30, их можно использовать в устройствах, которые не поддерживают UHS-I / V30. Однако имейте в виду, что эта карта будет по умолчанию соответствовать классу скорости вашего устройства и его шинам, таким как V10, V6 или Class 10.

Созданная для экстремальных условий, карта памяти Delkin 32GB Select UHS-I SDHC защищена от воды, ударов и рентгеновских лучей, а также имеет встроенную коррекцию ошибок. Встроенный переключатель защиты помогает защитить ваш контент от стирания. В комплект входит защитный чехол для хранения.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-8 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 12 ч

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-8 %2 390 ₽
2 190 ₽
В корзину
Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8
Арт. OLE-0687
Kupo 013BS Backlite Base Stand W/KS-017 основание стойки с универсальным переходником с 5/8 на 3/8
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo Backlite Base Stand W/KS-017 – компактная металлическая стойка для установки осветительного оборудования весом до 15 кг. Наличие отверстий в конце каждой ножки дает возможность закрепить ее на полу, стене или потолке. Стойка оснащена креплением для кронштейна 5/8 дюйма (16 мм).

4 170 ₽
В корзину
-10 %
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Арт. OLE-1597
Godox MS300V вспышка студийная
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 21 ч

Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.

-10 %11 090 ₽
9 980 ₽
В корзину
Raylab CL-P1 карандаш для чистки оптики
Raylab CL-P1 карандаш для чистки оптики
Raylab CL-P1 карандаш для чистки оптики
Арт. DAN-7751
Raylab CL-P1 карандаш для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Raylab CL-P1 -это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.

520 ₽
В корзину

Видео

Distorting Grid
Distorting Grid
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
5 простых локаций для фотосъемки
5 простых локаций для фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.