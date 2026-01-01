VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий

Описание

Мини-груша предназначена для сдувания пыли с поверхностей и стыков в камерах и других оптических приборах. Будет полезна при работе с фотоаппаратурой, часовыми механизмами и в микроэлектронике.



Чистящий карандаш на основе углерода с одной стороны служит для легкого удаления жирных пятен, отпечатков пальцев и грязи, не повреждая поверхность линз. Мягкая кисть из высококачественного нейлона с другой стороны предназначена для удаления пыли в стыках.



Салфетка из микрофибры белого цвета размером 15x15 см разработана для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Изготовлена по уникальной технологии лазерной резки, без ворса.



Чистящая салфетка из искусственной замши размером 11.5x15 см может эффективно применяться для протирки очков, компакт-дисков, а также ЖК-экранов мониторов, камер и мобильных телефонов.



Жидкость для чистки линз специально предназначена для ухода за оптикой фототехники. Раствор изготовлен на основе абсолютно чистой воды с удельным сопротивлением 18 мегаом.



Влажные салфетки предназначены для чистки фото и видеообъективов, а также дисплеев различных гаджетов.



Все предметы из комплекта изготовлены из качественных и не токсичных материалов. Набор поставляется в компактной и удобной упаковке.