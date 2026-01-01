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VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий
VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий
VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий
VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий
VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий
VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий

VSGO DKL-15 Blue набор путешественника для чистки оптики цвет-синий

VSGO
Артикул: DAN-3591

Набор путешественника VSGO DKL-15 Blue для чистки оптики, цвет - синий.

Набор для чистки оптики включает в себя мини-грушу для сдувания пыли, графитовый карандаш с кисточкой, чистящие салфетки из микрофибры белого цвета, салфетку из искусственной замши, жидкость для чистки линз и влажные салфетки.

Описание

Мини-груша предназначена для сдувания пыли с поверхностей и стыков в камерах и других оптических приборах. Будет полезна при работе с фотоаппаратурой, часовыми механизмами и в микроэлектронике.

Чистящий карандаш на основе углерода с одной стороны служит для легкого удаления жирных пятен, отпечатков пальцев и грязи, не повреждая поверхность линз. Мягкая кисть из высококачественного нейлона с другой стороны предназначена для удаления пыли в стыках.

Салфетка из микрофибры белого цвета размером 15x15 см разработана для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Изготовлена по уникальной технологии лазерной резки, без ворса. 

Чистящая салфетка из искусственной замши размером 11.5x15 см может эффективно применяться для протирки очков, компакт-дисков, а также ЖК-экранов мониторов, камер и мобильных телефонов.

Жидкость для чистки линз специально предназначена для ухода за оптикой фототехники. Раствор изготовлен на основе абсолютно чистой воды с удельным сопротивлением 18 мегаом.

Влажные салфетки предназначены для чистки фото и видеообъективов, а также дисплеев различных гаджетов. 

Все предметы из комплекта изготовлены из качественных и не токсичных материалов. Набор поставляется в компактной и удобной упаковке.

Комплектация

  • Мини-груша - 1 шт.
  • Чистящий карандаш - 1 шт.
  • Салфетки из микрофибры белого цвета размером 15x15 см - 5 шт.
  • Чистящая салфетка из искусственной замши размером 11.5x15 см - 1 шт.
  • Жидкость для чистки линз объем 30 мл. - 1 шт.
  • Влажные салфетки - 10 шт.

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