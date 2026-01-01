VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли

Описание

Мини-груша предназначена для сдувания пыли с поверхностей и стыков в камерах и других оптических приборах. Будет полезна при работе с фотоаппаратурой, часовыми механизмами и в микроэлектронике.

Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Благодаря особой конструкции исключает пылеобразование внутри груши.

Салфетка многоразового использования из микрофибры пригодится для очистки оптических и пластиковых поверхностей.

Швабра из высококачественной микрофибры подходит для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Целевое назначение для чистки APS-C матриц.