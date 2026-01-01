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VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли
VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли
VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли
VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли
VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли

VSGO DDA-1 Hurricane Air Blower Kit груша с обратным клапаном для сдувания пыли

VSGO
Артикул: DAN-3593

Набор VSGO DDA-1 - груша с обратным клапаном, солфетка и швабра.

Груша подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Цвет - черный. В набор включены также чистящая салфетка из микрофибры размером 15×15 см белого цвета и швабра для чистки APS-C-матриц - 16 мм.

Описание

Мини-груша предназначена для сдувания пыли с поверхностей и стыков в камерах и других оптических приборах. Будет полезна при работе с фотоаппаратурой, часовыми механизмами и в микроэлектронике. 

Корпус груши выполнен из экологически чистой резины, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Благодаря особой конструкции исключает пылеобразование внутри груши. 

Салфетка многоразового использования из микрофибры пригодится для очистки оптических и пластиковых поверхностей.

Швабра из высококачественной микрофибры подходит для чистки матриц цифровых фотокамер, зеркал, матовых экранов и других труднодоступных оптических поверхностей. Целевое назначение для чистки APS-C матриц.

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