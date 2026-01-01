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Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц
Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

Huanuo
Артикул: MTG-2698

Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр размером 24 мм для финальной очистки матрицы камер. 

Описание

Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

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