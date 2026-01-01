Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц

Арт. MTG-1393

до конца распродажи 5 дн, 12 ч

Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90.

Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный. Так же может быть использована с квадробоксами других производителей аналогичного размера.