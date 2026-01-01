JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA. Удобный кейс для длительного хранения и перевозки батареек или аккумуляторов размера AA.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр размером 24 мм для финальной очистки матрицы камер.
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JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA. Удобный кейс для длительного хранения и перевозки батареек или аккумуляторов размера AA.
Paralite Grid 60x90 соты для KU-4S 60x90.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 60 х 90 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 60x90 софтбокс 60x90 см легкосборный. Так же может быть использована с квадробоксами других производителей аналогичного размера.
Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.
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QZSD Z2201 журавль настольный 52х85 см. Максимальная высота от струбцины 52 см, минимальная - 30 см. Максимальный размер выноса журавля 80 см от стойки, минимальный - 40 см. Штанга и стойка оснащены стандартным 5/8" шпиготом и резьбой 1/4 ". Регуляторы штанги и стойки выполнены на цанговых зажимах. Максимальный размер столешницы при установке журавля 55 мм.
Nisi Lens Pen карандаш для чистки оптики объектива. Графитовый карандаш с щеточкой для чистки и обслуживания всех видов оптики. Удобен, компактен и всегда готов работе.