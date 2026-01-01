Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF

Арт. MTG-2280

Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.