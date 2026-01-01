Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр размером 24 мм для финальной очистки матрицы камер.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF. Комплект швабр из 4 сухих и 4 влажных для матриц камер размером Full frame (24 мм).
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Huanuo HN-2A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр размером 24 мм для финальной очистки матрицы камер.
Fotokvant CL-P210 зажим-клипса пластиковый средний 210 мм. Универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 100 мм, обхват трубы до 45 мм.
Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.