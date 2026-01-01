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Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF
Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF
Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF

Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF

Huanuo
Артикул: MTG-2712

Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF. Комплект швабр из 4 сухих и 4 влажных для матриц камер размером Full frame (24 мм).  

Описание

Huanuo HN-7 CCD/CMOS Swab 4 WET 4 DRY Kit набор 4 сухих и 4 мокрых швабр 24 мм для FF

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