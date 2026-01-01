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FST SS-24 мини-швабры для чистки полноформатных матриц
FST SS-24 мини-швабры для чистки полноформатных матриц

FST SS-24 мини-швабры для чистки полноформатных матриц

FST
Артикул: DAN-6644

Мини-швабры FST SS-24 для чистки полноформатных матриц.

Комплект из десяти швабр из микрофибры для чистки линз и матриц. Ширина чистящей поверхности швабр - 24 мм. Эффективно удаляют различные пятна и разводы на матрице и оптике.

Описание

FST SS-24 мини-швабры для чистки полноформатных матриц

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