FST SS-24 мини-швабры для чистки полноформатных матриц

GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Мини-швабры FST SS-24 для чистки полноформатных матриц.
Комплект из десяти швабр из микрофибры для чистки линз и матриц. Ширина чистящей поверхности швабр - 24 мм. Эффективно удаляют различные пятна и разводы на матрице и оптике.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
GreenBean Perfect Clean KIT-01 – набор для чистки оптики и экранов фото- и видеооборудования. В комплект входит: карандаш для оптики диаметром от 12 мм, груша и салфетка-микрофибра.
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.
Комплект Fotokvant CL-P100 Kit из 2 пластиковых зажимов, длиной 100 мм.
Комплект из двух универсальных зажимов Fotokvant CL-P100 с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Fotokvant RCI-Canon - беспроводной пульт дистанционного управления для камер Сanon.
Классический электронный тросик, пускатель затвора. Совместим с камерами Canon, имеющими инфракрасный приемник. Комплектуется батарейкой.
Fujimi FJ3030 – салфетка многороазового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей.
Благодоря серому цвету салфетка может быть использована для установки баланса белого. Размер 30Х30 см.
Фон муслиновый E-IMAGE MB36 white белый, размер - 3х6 м.
Универсальный тканевый фон из муслина. За счет текстуры и небликующей поверхности может применяться в различных видах съемки. Ткань мягкая, возможна машинная стирка, отпаривание и глажка. Размер 3х6 м. Цвет - белый.