Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной

Характеристики:
- Диаметр в разложенном состоянии 85 см
- Глубина в разложенном состоянии 38,3 см
- Длина в сложенном состоянии 55,5 см
- Вес 1,016 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Быстроскладной октобокс диаметром 85 см и глубиной 38,3 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Студийный светодиодный осветитель с круглой COB-матрицей, мощность 100 Вт, цветовая температура 5600 К, CRI>96, TLCI>97, регулирование мощности 0–100%, освещенность 32100 лк, байонет Bowens, спецэффекты, возможность управления с помощью пульта или смартфона, рефлектор.
Fotokvant SD-BAG-01 сумка для карт памяти.
Чехол на молнии для хранения и переноски карт памяти. Вмещает в себя 4 карты формата СF и 18 карт формата SD.
Размер - 12х7 см. Вес - 100 гр.
Godox GM55 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор.
Накамерный монитор с 5.5'' с сенсорным IPS-дисплеем, разрешение 1920*1080p, углы обзора 160°/160°, HDMI-вход/выход,аудиовыход, козырек от солнца, аккумуляторная площадка для аккумуляторов NP-F550/F750/F970, DC-вход/выход, наклонный адаптер на башмак камеры.
Falcon Eyes C-Stand LV-3300BH стойка-тренога. Стойка C-Stand с базой типа Turtle base. Съемная 3-х секционная центральная колонна, перекладина и две поворотные муфты. Максимальная высота стойки 330 см, длина перекладины 135 см. Нагрузочная способность до 20 кг. Цвет черный. Вес 6.5 кг.