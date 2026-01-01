Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной

Артикул: OLE-3251

Быстроскладной октобокс диаметром 85 см и глубиной 38,3 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.