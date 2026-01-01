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-10 %
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной
Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной

Godox S85T софтбокс-зонт быстроскладной

Godox
Артикул: OLE-3251

Быстроскладной октобокс диаметром 85 см и глубиной 38,3 см раскрывается по принципу зонта. Байонет Bowens. Отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели, которые можно использовать по отдельности и вместе.

Описание

Характеристики:

  • Диаметр в разложенном состоянии 85 см
  • Глубина в разложенном состоянии 38,3 см
  • Длина в сложенном состоянии 55,5 см
  • Вес 1,016 кг

Комплектация

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Видео

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Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
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