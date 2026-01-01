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Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором
Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором
Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором

Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором

Phottix
Артикул: DAN-4614

Светодиодный накамерный осветитель Phottix (81420) Nuada S VLED с аккумулятором.

Светодиодная панель с питанием от аккумулятора. Крепится на горячий башмак камеры. Мощность - 15 Вт, цветовая температура - 3300K-5600К, максимальная яркость - 830 Лк на расстоянии 0,5 м. Индекс CRI 95+.

Описание

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается одним аккумулятором напряжением 7,2 В, аналогом Sony NP-F (аккумулятор NP-F550 - 2000mAh в комплекте). Возможно подключение к сети через адаптер 12 В.

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру. Регулировка яркости производится плавно, диммером. Там же, на задней панели, расположена кнопка вкл./выкл. 

Характеристики:

  • мощность - 15 Вт.
  • цветовая температура - 3300K-5600 К
  • максимальная яркость - 830 Лк на расстоянии 0,5 м
  • индекс CRI - 95+
  • размер - 192х128х30 мм
  • вес - 260 г

Комплектация

  • Светодиодная панель Phototix Nuada S.
  • Аккумулятор NP-F550 (2000mAh).
  • Зарядное устройство USB.
  • Адаптер холодный башмак.
  • Руководство пользователя.

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460 ₽
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