Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором

Арт. DAN-2413

Шнур Fotokvant USB-hab рассчитан на два порта.

Шнур с одной стороны имеет стандартный порт USB2 (папа), с другой два порта USB2 (мама). Через один из портов производится только зарядка электронных гаджетов (мобильный телефон, планшет и т.д.) через другой возможна передача данных с одного устройства на другое. Длина шнура - 35 см.