Phottix (81420) Nuada S VLED светодиодный накамерный осветитель с аккумулятором

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается одним аккумулятором напряжением 7,2 В, аналогом Sony NP-F (аккумулятор NP-F550 - 2000mAh в комплекте). Возможно подключение к сети через адаптер 12 В.
На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру. Регулировка яркости производится плавно, диммером. Там же, на задней панели, расположена кнопка вкл./выкл.
Характеристики:
- мощность - 15 Вт.
- цветовая температура - 3300K-5600 К
- максимальная яркость - 830 Лк на расстоянии 0,5 м
- индекс CRI - 95+
- размер - 192х128х30 мм
- вес - 260 г