Falcon Eyes LED-V80 светодиодный накамерный осветитель

Артикул: VBR-286

Falcon Eyes LED-V80 – накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с новейшим светодиодом CREE. Крепление на камеру производится с помощью холодного башмака с прижимным кольцом. В основании башмака имеется резьба 1/4 дюйма для установки осветителя на штатив.

Источником питания для LED- V80 служат 4 батареи типа АА, которые обеспечивают непрерывную работу до 120 минут при полной интенсивности света. Дополнительных блоков аккумулятора не требует. Батареи не входят в комплект.