Falcon Eyes LED-V80 светодиодный накамерный осветитель

Основные преимущества осветителя – малое энергопотребление, возможность регулировки угла освещения путем перемещения линзы Френеля, регулировка яркости, высокая мощность. Изменение угла освещения составляет 40–100 град. Кнопка регулировки находится снизу, под источником; ручка регулирования яркости сбоку, рядом с кнопкой включения питания. Корпус осветителя сделан из черного матового инженерного пластика. На левой, правой и верхней сторонах корпуса есть 3 разъема холодный башмак для возможности совместного использования нескольких осветителей или крепления дополнительного оборудования в виде микрофона, монитора и пр.
Характеристики:
- цетовая температура – 5600 К
- световой поток – 300 Лм
- регулировка мощности – плавная от 0 до 100%
- напряжение источника питания – 6 В
- питание – 4 батарейки типа АА
- потребляемая мощность – 5 Вт
- вес, г – 100
- размер осветителя – 103х40х40 мм