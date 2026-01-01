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Falcon Eyes LED-V80 светодиодный накамерный осветитель

Falcon Eyes LED-V80 светодиодный накамерный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: VBR-286

Falcon Eyes LED-V80 – накамерный светодиодный осветитель для видео- и фотосъемки с новейшим светодиодом CREE. Крепление на камеру производится с помощью холодного башмака с прижимным кольцом. В основании башмака имеется резьба 1/4 дюйма для установки осветителя на штатив.

Источником питания для LED- V80 служат 4 батареи типа АА, которые обеспечивают непрерывную работу до 120 минут при полной интенсивности света. Дополнительных блоков аккумулятора не требует. Батареи не входят в комплект.

Описание

Основные преимущества осветителя – малое энергопотребление, возможность регулировки угла освещения путем перемещения линзы Френеля, регулировка яркости, высокая мощность. Изменение угла освещения составляет 40–100 град. Кнопка регулировки находится снизу, под источником; ручка регулирования яркости сбоку, рядом с кнопкой включения питания. Корпус осветителя сделан из черного матового инженерного пластика. На левой, правой и верхней сторонах корпуса есть 3 разъема холодный башмак для возможности совместного использования нескольких осветителей или крепления дополнительного оборудования в виде микрофона, монитора и пр.

Характеристики:

  • цетовая температура – 5600 К
  • световой поток – 300 Лм
  • регулировка мощности – плавная от 0 до 100%
  • напряжение источника питания – 6 В
  • питание – 4 батарейки типа АА
  • потребляемая мощность – 5 Вт
  • вес, г – 100
  • размер осветителя – 103х40х40 мм

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