Fujimi FJ-PVL540A профессиональный универсальный свет

Описание

Осветитель поддерживает плавную регулировку яркости в диапазоне от 10 до 100% и регулировку цветовой температуры от 3000 К (теплый белый) до 6000 К (холодный белый). Управляющий контроллер поддерживает функцию сохранения настроек при включении-выключении осветителя. Параметры осветителя настраиваются клавишами на задней панели, для отображения текущих параметров используется информативный дисплей.

Высококачественная система питания осветителя минимизирует пульсации светового потока и поддерживает питание от трех типов аккумуляторов: Sony NP-F, NP-FM, NP-QM. Также возможно использование сетевого адаптера(приобретается отдельно).

Осветитель монтируется на стандартный разъем 1/4".