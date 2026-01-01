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Fujimi FJ-PVL540A профессиональный универсальный свет
Fujimi FJ-PVL540A профессиональный универсальный свет

Fujimi FJ-PVL540A профессиональный универсальный свет

Fujimi
Артикул: NVF-8157

Fujimi FJ-PVL540A – профессиональный универсальный свет использует в роли источника освещения 270 светодиодов с цветовой температурой 3000 К и 270 светодиодов с цветовой температурой 6000 К. Максимальная яркость составляет 3500 Люмен.

Описание

Осветитель поддерживает плавную регулировку яркости в диапазоне от 10 до 100% и регулировку цветовой температуры от 3000 К (теплый белый) до 6000 К (холодный белый). Управляющий контроллер поддерживает функцию сохранения настроек при включении-выключении осветителя. Параметры осветителя настраиваются клавишами на задней панели, для отображения текущих параметров используется информативный дисплей.

Высококачественная система питания осветителя минимизирует пульсации светового потока и поддерживает питание от трех типов аккумуляторов: Sony NP-F, NP-FM, NP-QM. Также возможно использование сетевого адаптера(приобретается отдельно).

Осветитель монтируется на стандартный разъем 1/4".

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