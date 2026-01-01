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SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K
SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K

SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K

SmallRig
Артикул: DAN-5001

Фиксатор кабеля SmallRig 2246B HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K/6K.

Кабельный зажим специально спроектированный для камер BMPCC 4K/6K. Зажим прикрепляется к боковой стороне клетки двумя винтами с головкой 1/4", закрепляя кабель HDMI и USB-C, затягивая два скользящих блока и предотвращает случайное выдергивание кабеля.


Описание

SmallRig 2246B фиксатор кабеля HDMI/USB-C Cable Clamp для цифровых камер BMPCC 4K / 6K

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