SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe

Артикул: DAN-4990

Ручка верхняя SmallRig 1638B Top Handle with Cold Shoe.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 1/4". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 160 г.