SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe

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Арт. NVF-9148Fotokvant GRID-6090 соты для софтбокса 60х90 см
Наличие
более 10 шт
Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ручка верхняя SmallRig 1638B Top Handle with Cold Shoe.
Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 1/4". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 160 г.
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Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.