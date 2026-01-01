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SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe
SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe
SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe
SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe
SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe
SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe

SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe

SmallRig
Артикул: DAN-4990

Ручка верхняя SmallRig 1638B Top Handle with Cold Shoe.

Ручка выполнена из алюминиевого сплава. К клетке крепится двумя винтами 1/4". Удобна при съемке с нижней точки. На ручке предусмотрен холодный башмак для установки дополнительного оборудования. Вес - 160 г.

Описание

SmallRig 1638B ручка верхняя Top Handle with Cold Shoe

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