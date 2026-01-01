AVMATRIX MMV1630 компактный мультивьюер коммутатор 1RU 3G-SDI 16CH

Описание

Устройство AVMATRIX MMV1630 поддерживает два режима: 16-канальный мультивьюер SDI и матричный переключатель SDI 16x16, формат входного сигнала определяется автоматически. Видеоформат мультиэкранных выходов может быть выбран из 9 форматов от 720p до 1080p. MMV1630 также поддерживает UMD, индикатор звука, состояние сигнала и наложение временного кода. Всеми функциями можно быстро управлять с помощью программного обеспечения ПК или кнопок и ручек на передней панели. Это устройство является идеальным решением для крупных вещательных проектов.

Режим 1: 16-канальный мультивьюер

MMV1630 по умолчанию является 16-канальным мультивьюером и идеально подходит для больших инсталляций, поскольку все 16 независимых входных сигналов 3G-SDI выводятся как один многооконный сигнал со звуком, значит потребуется только один дисплей для одновременного мониторинга всех входных сигналов. Формат видеосигнала на многооконном выходе может быть выбран из 9 форматов от 720p до 1080p. Кроме того, в устройстве предустановлено 20 шаблонов мультиэкрана, включая компоновки 16/12/11/10/9/8/6/4. С помощью клавиш быстрого доступа можно включить любой входной сигнал в полноэкранном режиме SOLO.

Состояние сигнала: Удобное отображение состояния (формата) входного сигнала SDI в каждом окне. Измерение звука: В каждом окне отображается оверлей измерения звука, можно выбрать 2 из 16 каналов вложенного аудио из входного сигнала SDI. Наложение UMD: Наложение UMD на 11 символов на каждое окно просмотра с индивидуальными настройками для обозначения и маркировки информации об источнике сигнала. Временной код: В каждом окне отображается независимый временной код входного сигнала SDI.

Оверлей

Каждое окно представляет собой полностью независимый видеомонитор с наложениями, которые можно включать и выключать. Например, статус сигнала, индикация уровня аудио, UMD и временной код.





Режим 2: 16×16 матричный переключатель







MMV1630 можно быстро перевести в режим матричного переключателя 16x16 SDI с помощью настроек меню. Благодаря технологии автоматического обнаружения, в режиме матричного переключателя поддерживается несколько форматов входного сигнала с различным разрешением и частотой кадров.

Легкое управление

MMV1630 имеет полнофункциональную панель управления, на которая позволяет настроить почти все функции с помощью специальных кнопок, регулятора и 2,2-дюймового ЖК-экрана. С помощью бесплатного программного обеспечения пользователь может удобно управлять устройством на ПК с ОС Windows через порт Ethernet.

Компактный дизайн и низкое энергопотребление

Использование высококачественных компонентов в сочетании с двумя резервными источниками питания обеспечивает бесперебойную работу устройства даже при возникновении проблем с основным источником питания. Суперкомпактный дизайн 1RU идеально подходит для проведения прямого эфира или в постпроизводстве, например, в передвижных телевизионных станциях, комнатах управления вещанием или студиях.

Основные характеристики