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AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

AVMATRIX
Артикул: DAN-9619

AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1x9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты - 1 вход SDI (SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI) и 9 буферизованных выходов SDI с восстановлением тактовой частоты, автоопределение формата, восстановление сигнала – до 400 метров. 

Описание

SD1191 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x9 3G/HD/3G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

SD1191 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с девятью выходами для многоскоростных SDI видеосигналов до 1080P 60 Гц (2,97 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI.

SD1191 включает встроенные системы компенсации потерь в кабеле и восстановления сигнала SDI. Устройство регенерирует сигнал SDI, уменьшает джиттер SDI и улучшает качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м. HD: 200м. SD: 400 м).

Основные характеристики

  • Высокоскоростная обработка сигналов 3G/HD/SD-SDl

  • Автоматическая компенсация потерь в кабеле и восстановление сигнала

  • 9 буферизованных выходов с восстановлением тактовой частоты

  • Поддержка сигнала DVB-ASI

  • Все служебные данные, передаются на все выходы

  • Светодиодные индикаторы питания и входного сигнала

  • Резьбовой фиксирующий разъем питания

  • Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

Комплектация

Комплектация:

  • Усилитель-распределитель AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9
  • Монтажный кронштейн – 2
  • Универсальный источник питания DC 12V
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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