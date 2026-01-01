AVMATRIX SD1191 3G-SDI 1×9 усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

Описание

SD1191 представляет собой миниатюрный усилитель-распределитель 1x9 3G/HD/3G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

SD1191 - это компактный усилитель-распределитель с одним входом и с девятью выходами для многоскоростных SDI видеосигналов до 1080P 60 Гц (2,97 Гбит/ с). Выходы поддерживают сигнал DVB-ASI.

SD1191 включает встроенные системы компенсации потерь в кабеле и восстановления сигнала SDI. Устройство регенерирует сигнал SDI, уменьшает джиттер SDI и улучшает качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern (показатели глазкового теста) до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м. HD: 200м. SD: 400 м).



Основные характеристики