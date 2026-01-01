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AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата
AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата

AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата

AVMATRIX
Артикул: DAN-9616

AVMATRIX VC42 4CH HDMI PCIE плата видеозахвата - четырехканальная плата видеозахвата HDMI PCIE поддерживает четыре HDMI-входа и совместима с консолями, игровыми ПК и цифровыми камерами. Обеспечивает захват HD-видео до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с и пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. VC42 может удовлетворить потребности широкополосных высокопроизводительных приложений для получения и обработки изображений, что также идеально подходит для использования на платформах потокового вещания.

Описание

4-канальный 3G-SDI одновременный ввод и захват

Поддержка 4 каналов ввода сигнала SDI, подключенных к 4 устройствам c интерфейсом SDI, таких как игровые консоли, камеры, коммутаторы и т.д., Также, несколько плат захвата PCIE могут быть установлены на одном ПК, обеспечена поддержка нескольких устройств, работающих одновременно, для одновременной прямой трансляции на нескольких платформах.

Запись с качеством Full HD 1080p60

Плата захвата PCIE обеспечивает более высокую производительность, одноканальный ввод и захват до 1080p60 со скоростью передачи до 200 Мбит/с, захват HD-видео со сжатием YUY2

без потерь, захват несжатого HD-видео в режиме реального времени, обеспечивая высочайшее качество изображения.

Портретный и альбомный режим

Поддерживает портретный и альбомный режимы, его можно настраивать в настройках для гибкого применения в различных сценариях.

Полная совместимость

Совместимость с операционными системами Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше, поддерживает потоковое вещание или приложения для записи, такие как OBS, Teams, Twitch и т.д. Пользователи могут использовать плату захвата PCIE для трансляции захваченного видео на основные платформы потокового вещания, такие как YouTube, Bilibili и т.д. через сеть.

Широкая пропускная способность и сверхнизкая задержка

Используя интерфейс PCIE GEN 2 с пропускной способностью передачи 2,5 ГБ, устройство обеспечивает более высокую скорость передачи данных для игр и прямой трансляции, обеспечивая несжатую потоковую передачу со сверхнизкой задержкой.

24 Часа Непрерывной Работы

Плата PCIE имеет мощный позолоченный интерфейс PCIE для более стабильного контакта и передачи данных. Работайте непрерывно в течение сверхдолгого времени.

Различные области применения

Плата PCIE может широко использоваться в различных областях, сферах и задачах, таких как церковные трансляции, спортивные трансляции в прямом эфире, виртуальные студии, игры в реальном времени, образование, здравоохранение и другие мероприятия в прямом эфире.

Основные характеристики

  • 4-канала HDMI с одновременным вводом и захватом

  • Каждый канал обеспечивает ввод и захват видео с разрешением до 1080p60, скорость передачи данных до 200 Мбит/с

  • Поддержка несжатого видео YUV2

  • PCIE GEN2 x4, пропускная способность передачи 2,5 Гбит/с

  • Поддержка горизонтального и вертикального захвата экрана в реальном времени

  • Совместимость с Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше

  • Совместимость с OBS /PotPlayer / XSplit и другим программным обеспечением для записи в реальном времени

  • Стабильная работа, 24 часа непрерывной работы

  • Поддержка работы одной машины с несколькими платами для многоканальной прямой трансляции и записи. 

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