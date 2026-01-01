Артикул: DAN-9623

AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга - профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.