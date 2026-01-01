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AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга
AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга

AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга

AVMATRIX
Артикул: DAN-9623

AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга - профессиональный HD аудио и видеокодер, способный кодировать и сжимать сигналы видео и аудиоисточников, полученные по HDMI, в IP-поток, а затем передавать его на сервер потокового мультимедиа на заданный IP-адрес для прямой трансляции (без использования компьютера) на таких платформах, как YouTube, Ustream, Twitch, Wowza и т.д.

Описание

Основные характеристики

  • 1×HDMI вход, 1×HDMI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход

  • Потоковая передача со скоростью до 60 кадров в секунду при разрешении 1920х1080

  • H.265/ H.264 форматы сжатия

  • Два потока (main stream and sub stream)

  • Поддержка транспортных протоколов RTSP/RTP/RTMP/HTTP/UDP/SRT unicast and multicast

  • Наложение изображения или текста (OSD)

  • Зеркальное отражение и перевернутое изображение

  • Замена компьютера при создании вещательного IP потока.

  • Прямые трансляции без использования компьютера

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