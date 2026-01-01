AVMATRIX SE1217 H.265/264 HDMI энкодер для стриминга

Основные характеристики
1×HDMI вход, 1×HDMI проходной выход, 1×аналоговый аудио вход
Потоковая передача со скоростью до 60 кадров в секунду при разрешении 1920х1080
H.265/ H.264 форматы сжатия
Два потока (main stream and sub stream)
Поддержка транспортных протоколов RTSP/RTP/RTMP/HTTP/UDP/SRT unicast and multicast
Наложение изображения или текста (OSD)
Зеркальное отражение и перевернутое изображение
Замена компьютера при создании вещательного IP потока.
Прямые трансляции без использования компьютера