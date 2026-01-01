AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер

Беспроводная передача сигнала на 200 м
Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.
Высокая совместимость
Основной блок поддерживает различные интерфейсы, такие как: GPIO/USB/RS232/RS-485, которые могут быть совместимы с видеомикшерами и VMix. Широкий набор интерфейсов позволит удовлетворить различные задачи во многих сферах применения.
Дистанционное управление PTZ-камерами
Беспроводная система Tally поддерживает управление PTZ-камерами через RS-485/232, что позволяет полностью удовлетворить потребности режиссеров и одновременно управлять камерами.
Интуитивно понятная индикация
Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.
Крепление на горячий башмак
В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.
Двойной источник питания
Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.
Основные характеристики
Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485
Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)
Основной блок с различными интерфейсами подключения, включая: GPIO/USB/RS-485/RS232
Интерфейс GPIO совместим с AVMATRIX и другими видеомикшерами
Совместимость с VMix через USB-C
Порт RS-232/RS-485 поддерживает ввод данных по протоколу TSL и одностороннюю передачу управляющей информации
6 блоков сигнализации TALLY
Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡
Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе
Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650
Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации
Поддержка дистанционного управления ptz-камерами через RS-232 / RS-485