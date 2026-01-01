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AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер
AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер
AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер
AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер
AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер

AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер

AVMATRIX
Артикул: DAN-9610

AVMATRIX TS3019-6 Tally комплект сигнализации для 6-ти камер отображает в режиме реального времени статус в эфире каждой камеры в установленной конфигурации с помощью беспроводной многокамерной системы Tally Light AVMATRIX. В комплект входят управляющий модуль Tally Box и шесть блоков сигнализации (сигнальных индикаторов-ламп). 

Описание

Беспроводная передача сигнала на 200 м

Лампы Tally могут принимать сигнал Tally, передаваемый с видеомикшера, на расстоянии до 200 м (в пределах прямой видимости) по беспроводной связи. Беспроводная система Tally поддерживает как беспроводное соединение, так и проводное соединение RS-485 для длительной и стабильной передачи сигнала.

Высокая совместимость

Основной блок поддерживает различные интерфейсы, такие как: GPIO/USB/RS232/RS-485, которые могут быть совместимы с видеомикшерами и VMix. Широкий набор интерфейсов позволит удовлетворить различные задачи во многих сферах применения.

Дистанционное управление PTZ-камерами

Беспроводная система Tally поддерживает управление PTZ-камерами через RS-485/232, что позволяет полностью удовлетворить потребности режиссеров и одновременно управлять камерами.

Интуитивно понятная индикация

Система Tally поддерживает до 16 блоков сигнализации (сигнальных ламп). На блоке сигнализации имеется передний и задний индикатор с возможностью регулировки яркости в 4 уровня. Индикация отображает уровень сигнала и состояние батареи.

Крепление на горячий башмак

В конструкции сигнальной лампы предусмотрено резьбовое отверстие 1/4” под кронштейн для горячего башмака. Лампу можно легко установить в самых разнообразных сценариях применения.

Двойной источник питания

Лампа Tally может питаться от USB Type-C или литий-ионного аккумулятора 18650. Возможность питания от аккумулятора большой емкости позволит работать на открытом воздухе. Аккумулятор также может заряжаться от USB.

Основные характеристики

  • Поддержка беспроводной связи и проводной связи по RS-485

  • Дальность беспроводного подключения до 200 м (прямая видимость)

  • Основной блок с различными интерфейсами подключения, включая: GPIO/USB/RS-485/RS232

  • Интерфейс GPIO совместим с AVMATRIX и другими видеомикшерами

  • Совместимость с VMix через USB-C

  • Порт RS-232/RS-485 поддерживает ввод данных по протоколу TSL и одностороннюю передачу управляющей информации

  • 6 блоков сигнализации TALLY

  • Как передний, так и задний индикаторы на блоках сигнализации с 4-уровневой регулируемой яркостью, яркость до 2000cd/㎡

  • Уровень сигнала и состояние батареи отображаются на индикаторе

  • Блок сигнализации может питаться от Micro-USB или литий-ионной батареи 18650

  • Соединение «горячий башмак» 1/4 дюйма для установки блока сигнализации

  • Поддержка дистанционного управления ptz-камерами через RS-232 / RS-485

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