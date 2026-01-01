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AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием
AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием

AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием

AVMATRIX
Артикул: DAN-9611

AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием – изящный профессиональный конвертер для одновременного преобразования SDI сигнала в HDMI и AV-сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу сигнала или масштабирование вверх / вниз и преобразование частоты кадров. Функция деинтерлейсинга и плавное преобразование также поддерживаются, чтобы избежать дрожания изображения. Он также поддерживает вложение и извлечение AES / EBU или аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или из приложения в ПК через micro USB. SC1120 – идеальный выбор для вещания и постпродакшна. 

Описание

Масштабирование и бесшовность

SC1120 обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию де-интерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 60Hz.

Вложение и извлечение аудио

Эта функция позволяет вложить внешний AES / EBU или аналоговый аудио или аудиоканалы из SDI в выходной HDMI. Также возможно извлечение аудио из входного сигнала SDI во  внешний AES / EBU и аналоговый выход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели поскольку применены стандартные TRS 1/4" (6,3 мм) и 1/8" (3,5 мм) аудиоразъемы.

Резервный вход SDI и выход с повторной синхронизацией

Альтернативный вход SDI для резервирования входного сигнала позволяет автоматически переключаться на резервный SDI вход, чтобы избежать потери видеосигнала в случае аварии. Таким образом, это важное решение особенно подходит для студийных, концертных или уличных мероприятий. Кроме того, выход SDI с повторной синхронизацией обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния без потери качества сигнала.

Простое управление DIP-переключателями

Коммутация DIP-переключателей пальцем для настройки функций, без какого-либо инструмента. Это практичный способ быстрого изменения общих настроек при работе на открытом воздухе. Кроме того, устройство можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Кроме того, через USB порт можно обновить программное обеспечение.

Основные характеристики

  • Преобразователь сигнала 3G-SDI в HDMI с масштабированием
  • Входы: 3G-SDI x1, Alt 3G-SDI x1, AES/EBU x1, аналоговый аудио x1
  • Выходы; 3G-SDI проходной x1, HDMIx1, AV x1, AES/EBU x1, аналоговый звук x1
  • Масштабирование вверх/ вниз и преобразование частоты кадров
  • Вложение и извлечение AES/EBU или аналогового аудио
  • Автоматическое обнаружение и настройка входного сигнала
  • Светодиодные индикаторы для питания и наличия сигнала
  • Простое управление с помощью DIP-переключателей
  • Дистанционное управление от ПК через USB
  • Резьбовой фиксирующий разъем питания
  • Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

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