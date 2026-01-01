AVMATRIX SC1120 3G-SDI в HDMI/AV конвертер с масштабированием

Описание

Масштабирование и бесшовность

SC1120 обеспечивает одновременное преобразование SDI сигнала в HDMI и AV сигналы. Формат вывода может реализовывать сквозную передачу или масштабирование вверх / вниз, преобразование частоты кадров и функцию де-интерлейсинга. Устройство поддерживает разрешение до 1080p 60Hz.

Вложение и извлечение аудио

Эта функция позволяет вложить внешний AES / EBU или аналоговый аудио или аудиоканалы из SDI в выходной HDMI. Также возможно извлечение аудио из входного сигнала SDI во внешний AES / EBU и аналоговый выход. Пользователям нет необходимости приобретать специальные кабели поскольку применены стандартные TRS 1/4" (6,3 мм) и 1/8" (3,5 мм) аудиоразъемы.

Резервный вход SDI и выход с повторной синхронизацией

Альтернативный вход SDI для резервирования входного сигнала позволяет автоматически переключаться на резервный SDI вход, чтобы избежать потери видеосигнала в случае аварии. Таким образом, это важное решение особенно подходит для студийных, концертных или уличных мероприятий. Кроме того, выход SDI с повторной синхронизацией обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния без потери качества сигнала.

Простое управление DIP-переключателями

Коммутация DIP-переключателей пальцем для настройки функций, без какого-либо инструмента. Это практичный способ быстрого изменения общих настроек при работе на открытом воздухе. Кроме того, устройство можно дистанционно настроить с помощью программного обеспечения, подключив его к ПК через USB. Кроме того, через USB порт можно обновить программное обеспечение.

Основные характеристики