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AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор
AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор
AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор
AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор

AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор

AVMATRIX
Артикул: DAN-9609

AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор является идеальным решением для большого студийного проекта.

Описание

Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации.

Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки. 

Бесшовный матричный коммутатор 3G-SDI поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит/с до 3 Гбит/с. 

Встроенный кадровый синхронизатор поддерживает одновременный ввод сигналов с разной частотой кадров, что позволяет осуществлять плавное переключение без подрывов и черного экрана. 

Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, или программного обеспечения ПК через LAN / RS-422.

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