AVMATRIX MSS1611-S SDI бесшовный матричный коммутатор

Описание

Компактный матричный коммутатор SDI оснащен 16 входами и 16 выходами, резервированными источниками питания и элегантной металлической передней панелью с 2,2-дюймовым ЖК-дисплеем для индикации коммутации.

Коммутация может быть выполнена с помощью прямого выбора кнопки и контроллером вращающейся ручки.

Бесшовный матричный коммутатор 3G-SDI поддерживает стандартные скорости 3G / HD / SD SDI, автоматический обход нестандартных скоростей от 270 Мбит/с до 3 Гбит/с.

Встроенный кадровый синхронизатор поддерживает одновременный ввод сигналов с разной частотой кадров, что позволяет осуществлять плавное переключение без подрывов и черного экрана.

Им можно удобно управлять с помощью кнопок на передней панели, или программного обеспечения ПК через LAN / RS-422.